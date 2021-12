No solo para colgarlo; la verdadera función del anillo del boli Bic de 4 colores

¿Quién no ha utilizado algún boli Bic a lo largo de su vida? Han formado parte de nuestros días de colegio, de nuestros exámenes, de los deberes... El Bic cristal de siempre: el rojo, el negro, el verde y el más común, el azul. Más tarde llegaron el turquesa o el rosa entre otros colores. También teníamos el “bic naranja escribe fino y el bic cristal, escribe normal”

Este anuncio y el boli bic en cualquiera de sus modalidades nos transporta a nuestra infancia, aunque muchos sigamos utilizándolo en la actualidad. Era uno de los elementos indispensables en nuestro estuche y nos podíamos considerar muy afortunados si el que teníamos era el de 4 colores.

Este bolígrafo icónico ha dejado huella en varias generaciones. El año pasado, celebró su 50 aniversario y, no solo no ha envejecido, sino que se ha reinventado y se actualizado con nuevas y modernas ediciones.

Meet Patrick and Céline, a father and daughter with almost 400 of our 4-Color pens and a dream to visit the factory where they're made in Montévrain. Read more about these #BIC mega fans (en français!) and stay tuned: this Friday their dream comes true. ???? https://t.co/aZh9m53tJQ