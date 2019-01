Con tan pocos puentes y festivos, ¿seremos más o menos productivos este año?

Más de la mitad de las grandes empresas está a favor de agrupar los festivos en el calendario laboral para ganar en productividad, según un estudio difundido este viernes por la escuela de negocios ESCP Europe a partir de entrevistas a directivos de recursos humanos de las principales multinacionales ubicadas en España.

El estudio pone de manifiesto la inquietud de las empresas por el descenso de la productividad, especialmente, en las épocas del año en las que coinciden varias festividades, dando lugar a puentes e incluso "acueductos".

No obstante, las grandes empresas consultadas no se muestran partidarias de reducir el número de festivos en el calendario laboral, sino de diseñar una mejor organización que no provoque 'parones' de actividad o caídas de rendimiento.

El estudio apunta que algo más del 40% de las grandes empresas consideran que el calendario laboral español "está bien como está" y que no es necesario cambiarlo, sino realizar un mejor reparto del trabajo.

El debate está presente, porque este año hay menos festivos y puentes que en años anteriores. ¿Nos influirá? Algunos expertos consideran que puede influir en nuestra productividad por falta de motivación. ¿Necesitamos más días libres? El exceso de trabajo no beneficia a nuestra salud pero a las empresas tampoco les sale rentable que sus empleados tengan tantos días festivos.





¿Cuántos festivos tendremos este año?



El calendario laboral de 2019 recoge un total de 12 días festivos, de los que solo 8 se celebrarán de forma conjunta en toda España, según la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



En concreto, los 8 festivos nacionales "no sustituibles" por las comunidades autónomas son:



Nacionales



Año Nuevo. Martes 1 de enero

Viernes Santo. Viernes 19 de abril

Día del Trabajador. Miércoles 1 de mayo

Asunción de la Virgen de agosto. Jueves 15 de agosto.

Fiesta Nacional de España. Sábado 12 de octubre.

Todos los Santos. Viernes 1 de noviembre.

Día de la Constitución Española. Viernes 6 de diciembre.

Navidad. Miércoles 25 de diciembre

Por su parte las distintas comunidades autónomas han podido cambiar cuatro días festivos y la mayoría de ellas, han optado por modificar las fiestas que caían en domingo y las han pasado al lunes. Estos son los 4 días festivos que las comunidades han podido cambiar:

Comunidades Autónomas



Epifanía del Señor. Domingo 6 de enero

San José. Martes 19 de marzo

Jueves Santo. Jueves 18 de abril

Inmaculada Concepción. Domingo 8 de diciembre

Las fechas finales de estos cuatro días varían en función de la comunidad autónoma en la que residamos. Como hemos dicho anteriormente faltarían otros dos festivos por añadir. Estas dos fechas son las que eligen los ayuntamientos. En cada localidad seleccionan el día más conveniente, que habitualmente suele coincidir con el día de cada ciudad o de las diferentes fiestas patronales.

Aparte de estos festivos, puedes consultar aquí los festivos locales que hay en cada provincia.