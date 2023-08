El sencillo truco para nunca tener flato al hacer ejercicio: ojo a las horas previas de realizarlo

El flato es un pequeño pinchazo que se produce en el abdomen, que seguramente todo el mundo lo ha experimentado en algún momento de su vida. El término médico se denomina como dolor abdominal transitorio (DAT) y cuando lo sentimos, nos impide continuar con las actividades que estábamos realizando en ese momento.

Aparece como consecuencia de no respirar bien al hacer ejercicio o ingerir líquidos y sólidos antes o durante el ejercicio. Sin embargo, también hay otras causas que no tienen que ver con el deporte, como por ejemplo, la cantidad de sangre que llega a la zona del diafragma, la irritación de algunos ligamentos de la zona del abdomen o la irritación del peritoneo, una membrana que cubre los órganos del abdomen.

Qué hacer para que desaparezca el flato

Lo primero que se debe hacer es reducir el ritmo de la actividad hasta que el flato desaparezca. También se recomienda presionar con la mano la zona que presenta el dolor, al mismo tiempo que se debe espirar con fuerza. De esta forma, se conseguirá notar un ligero alivio.

En cualquier caso, si te encuentras con que el flato no desaparece, siempre podrás detenerte por completo y respirar de forma profunda, lo que te ayudará a la recepción de oxígeno.

Para evitarlo en futuros casos, ayuda tomar té cuando nos esté dando un ataque de flato. Sobre todo, comer de manera ligera en las horas previas de la realización del ejercicio y procura evitar zumos o bebidas azucaradas que supongan carbohidratos extra. Las bebidas con gas están totalmente descartadas. Si tienes que hidratarte con algo, ese algo es agua, y recuerda que siempre en pequeñas cantidades.

Marian Rojas revela cómo identificar si tienes un estado de ansiedad generalizado

Últimamente, hemos roto el tabú de hablar de salud mental y de aquellos problemas que podemos tener y que no estábamos acostumbrados a hablar en alto. Tomamos más conciencia y no nos importa compartir lo que sentimos y, sin embargo, seguimos sin saber realmente muchas cosas sobre nuestra mente y nuestros sentimientos.

Contaba Marian Rojas que la clave de este estado de ansiedad generalizado está en durar muchos meses en un estado de alerta permanente, sintiendo que "ni tu cuerpo ni tu mente pueden descansar. Tienes sensación de estar atrapado, quieres escapar constantemente y te encuentras muy cansado" explicaba.

Pero, ¿cuántos meses? Pues seis. "Se trata de un estado de alerta sostenido la mayor parte de los días de la semana y durante seis meses" explicaba.

Un estado de ansiedad generalizado se nota también cuando nada te alivia, ni siquiera salir con tus amigos. "Notas que no estás a gusto, que te quieres ir. Te hablan y no te enteras" contaba Marian Rojas. Ojo, porque también se puede identificar al notar que, pase lo que pase, tu cuerpo no se recupera y es incapaz de relajarse".

