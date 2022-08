El sencillo truco con el que sabrás si un pantalón es de tu talla sin necesidad de probártelo

El pantalón vaquero es la prenda de ropa más usada del mundo. Los también llamados ''tejanos'' o jeans'' son inconfundibles en cualquier básico de armario, son cómodos y se adecúan a muchos looks, tanto en el 'casual' como para aportar elegancia a nuestra imagen. Y es que un vaquero ya no es informal, sino que se puede combinar con americanas, camisas, tops y otros modelos que le aportan un estilo más formal frente a la los looks de vaquero y sudadera o camisetas más Sport. Esto es algo que sigue evolucionando y que tampoco dejará de hacerlo en el futuro. Hay piezas de ropa en el armario básicas que no pueden faltar y esta es una de ellas.

El vaquero ha triunfado en la moda sin pretenderlo. Esta prenda de vestir nació originalmente para hombres y para mineros. El material era más resistente a las largas jornadas laborales y resistía mejor el producto. Sin embargo, en la década de 2010, dio un salto importante en el sector al definir a esta prensa como la ''revolución de los vaqueros'' y catalogarlos como ''el artículo de vestimenta informal más popular en todo el mundo''.





Pero cuando uno decide ir a la tienda de ropa a comprarse un vaquero, la talla es muchas veces un quebradero de cabeza mayor que el diseño del propio vaquero. ¿Es tan fácil dar con el vaquero ideal para cada cuerpo? ¿Son los mismos cortes para todos? ¿Se puede elegir un vaquero solo por la talla? ¿Hay que probárselo siempre?

Elige la talla correcta de pantalón rápidamente

Cuando vamos a comprar un vaquero a una tienda es habitual tener que hacer mucha cola en el probador para probarnos dos o tres tallas diferentes del mismo modelo y decidir cuál nos queda mejor. Ahora, todas esas dudas res resuelven con uno de los trucos de toda la vida, pero que probablemente desconoces.





El truco no es nuevo, pero poco conocido. Una reciente publicación en redes sociales ha hecho que vuelva a cobrar actualidad y se haya vuelto viral entre los más jóvenes gracias a la red social 'TikTok'. Tal y como se explica en el vídeo, basta con rodearse el cuello con la cintura del pantalón, previamente abrochado. Si ambos extremos llegan a tocarse, es la talla que te corresponde, mientras que si el contrario no se tocan es que tendrás que probar con otra talla. En el caso de que los extremos sobren demasiado al rodear el cuello es que el pantalón te vendrá grande. Con este truco ahorrarás mucho tiempo en las tiendas, ya que no hará falta hacer cola para entrar en el probador para ver si hemos elegido la talla correcta. No dudes en ponerlo en marcha para comprar de forma efectiva tus próximos pantalones.