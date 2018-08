¿Sabías que estas verduras en realidad son frutas?

En total serán 145.000 kilos de tomate los que se lanzarán este año en al tradicional 'tomatina' de Buñol, siete camiones cargados con esta fruta darán "munición" a los participantes... ¿Fruta? Sí, has leído bien, aunque no lo parezca, el tomate es una fruta. Seguro que si en el supermercado tuvieras que elegir para pesarlos entre la opción de fruta o verdura, pulsarías la última ¿verdad?

La fruta es la parte de la planta que tiene las semillas, y en eso el tomate es de libro. Las verduras por el contrario se cogen de otras partes de la planta como las hojas, las raíces, los bulbos o los tallos.

Sí que es cierto que su clasificación como tal generó cierta polémica. En 1887 en Estados Unidos se aprobó una ley que gravaba con impuestos a las hortalizas que se importaban, pero no a las frutas. Por eso las empresas que se dedicaban a la importación de tomates se pusieron manos a la obra para demostrar que su género era una fruta y que por tanto estaban exentos de pagar tributo alguno. La respuesta del gobierno fue tajante; no son un postre. Así que no les quedó otra que pagar.

La cuestión la zanjó más tarde la Unión Europea cuando determinó que el tomate era de todas todas, una fruta.

Pero hay más frutas que en realidad son verduras. Es el caso del aguacate, del limón, el pepino, los pimientos, las berenjenas, las calabazas y el maíz.

Pero ¿y qué pasa con las fresas? Por esta regla de tres serían también una verdura. Lo cierto es que no son ni fruta ni verdura, sino que pertenecen al grupo de las infrutescencias, varios frutos dentro de lo que parece un solo fruto, es decir, los puntitos amarillos que vemos en su piel, son en realidad frutos pequeños y no sus semillas. Lo mismo les sucede a las moras, frambuesas, higos y piñas.