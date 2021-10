Romana, griega, de halcón, chata o respingona: Dime cómo es tu nariz y te diré cómo eres

¿Eres de los que se fija en la nariz de la gente? Puede que te llame poderosamente la atención el órgano del olfato, pero bien es cierto que es la parte más pronunciada del rostro ycuando no es armónica suele ser la zona de la cara en la que más nos fijamos. Todo lo contrario ocurre cuando destaca por su belleza; nos fijamos menos en ella, y miramos más los ojos y la boca. La nariz marca los rasgos característicos de la cara, por ello es una de las partes del cuerpo que más se operan.

Su desarrollo se puede prolongar hasta la adolescencia y aunque por todos es conocido el 'efecto Pinocho', la nariz no crece cuando mentimos, pero si cambia de temperatura. Según un estudio realizado por el departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada (UGR) reveló que cuando una persona miente la temperatura de la punta de su nariz aumenta o disminuye, a la par que también aumenta su temperatura corporal en la zona del músculo orbital, en la esquina interna del ojo.



Según un estudio publicado por Abraham Tamir, catedrático de la Universidad Ben-Gurion (Israel) en la revista médica 'The Journal of Craniofacial Surgery', existen trece tipos de narices agrupadas en cinco grandes clases en Europa: romana, griega, de halcón, chata o respingona.

Tamir, extrajo estas conclusiones tras analizar casi 1800 imágenes de este órgano en retratos pictóricos y fotografías de gente de Israel, Holanda, Bélgica y Francia. Según sus investigaciones, el perfil de nariz carnosa (grupo de halcón) es de los más comunes, con un espectro del 24,2 %.

Tamir se atreve a relacionar el carácter de una persona con la nariz que posee. La nariz griega se asocia con la tolerancia y el pensamiento claro. La nariz romana presenta a una persona ambiciosa con una gran habilidad para tomar decisiones. Si la forma es de halcón, Tamir asegura que nos encontramos ante un frío estratega de fuerte temperamento y con una mente muy agresiva hecha para los negocios. Las narices chatas se asocian a personas maduras física e intelectualmente. Mientras que la nariz respingona inspira confianza y las personas que la poseen tienen un pensamiento práctico y equilibrado. Suelen ser personas cariñosas y optimistas, pero algo inseguros.

Este tipo de nariz se asemeja a las narices que se encuentran en las caras de las esculturas romanas antiguas. La nariz romana está marcada por su curva inclinada que sobresale prominentemente de la cara. Su puente exagerado a menudo tiene una ligera curva o curvatura.

John Lennon y Tom Cruise son dos celebridades con este tipo de nariz. Aproximadamente el 9 por ciento de la población mundial tiene narices romanas.

A veces conocida como «la nariz recta». Este tipo de nariz se define por su puente notablemente recto, libre de jorobas o curvas, y debe su nombre a las narices perfectamente rectas de esculturas centenarias de dioses griegos.

Una celebrity con nariz griega es Jennifer Aniston. La princesa Kate Middleton también tiene un buen ejemplo de la nariz griega. Solo alrededor del 3 por ciento de las personas comparte esta forma de nariz.

Marcado por su forma curva y puente prominente. Debe su nombre a la semejanza con el pico curvo de un águila y otras aves depredadoras. La nariz de halcón también se conoce como nariz de pico o nariz aguileña.

Adrian Brody o Barbra Streisand poseen este tipo de nariz que otorga gran personalidad. Según el estudio de Tamir, casi un 5% de las personas tiene una nariz con forma de halcón.

La nariz chata, es una nariz delgada cuya punta está más plana de lo normal. De perfil, parece hundida en la cara y apenas cuenta con puente nasal.

