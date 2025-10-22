Paco González habla de la liturgia del himno de la Décima y Manolo Sanchís, ex capitán del Real Madrid, recuerda el de las 'mocitas': "Preguntadle al 'Buitre'..."

Los prolegómenos del partido de Liga de Campeones entre Real Madrid y Juventus sirvieron para que Paco González, Alfredo Relaño, Poli Rincón y Manolo Sanchís se recrearan con el sentido 'litúrgico' que el Santiago Bernabéu le ha dado al himno de la Décima en cada partido que juega el equipo blanco en su casa.

Paco González, director de Tiempo de Juego, aprovechó para preguntarle al periodista Alfredo Relaño por el momento especial que vive la afición cuando saltan los jugadores con el himno de la Décima de fondo: "Es precioso. Gustó desde el principio. Tiene un aire como de salmo, yo creo que está muy bien. Coge a la gente y le transporta en días así", definió.

LA EUFORIA DE POLI RINCÓN CON EL HIMNO DE LA DÉCIMA

Quienes lo vivieron con más euforia en la retranmisión de Tiempo de Juego fueron, precisamente, los dos exfutbolistas del Real Madrid presentes en la retranmisión. Poli Rincón no pudo evitar prácticamente emocionarse antes de que comenzara el partido frente a la 'Juve'.

Sin embargo, Paco González quiso 'apretar' al excapitán Manolo Sanchís, al que preguntó cuál de los dos emociona más: si el actual del himno de la Décima o el clásico, "el de las mocitas", como le llamó el periodista y como es conocido popularmente.

Sanchís, lejos de 'mojarse', no ocultó las dudas que tiene a la hora de quedarse solo con uno, y después aprovechó para lanzarle un mensaje indirecto a su amigo y excompañero de equipo, Emilio Butragueño.

"¡Qué pregunta tan difícil!", reflexionaba Sanchís. "El tema de las 'mocitas' habría que preguntárselo al 'Buitre', que era el especialista de las mocitas", bromeó y especificó: "Todas las mocitas que iban a la Ciudad Deportiva a sacarse fotos y buscaban al 'Buitre'".