Manos mágicas, así es el nuevo reto viral que arrasa en las redes ¿eres capaz?

Las redes tienen nuevo reto viral gracias a la joven filipina Toni Pereno que en su perfil de Twitter ha publicado un vídeo en el que soprende con un 'mágico' juego de manos que acompaña con un mensaje desafiante "aquí hay algo raro para tu noche".

Las redes no han tardado en responder y este curioso reto se ha viralizado y cuenta ya con más de 9,4 millones de reproducciones, 177.400 'retweets' y 534.900 mil 'me gusta'.

Se le ha bautizado como el truco de las “Manos mágicas” que consiste en extender las manos y cerrar los dedos tan rápido que parezca que se traspasan entre sí.

En el vídeo se puede ver cómo Pereno, con un hábil movimiento de manos consigue esta curiosa ilusión óptica que ha cautivado a las redes.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri — LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019

Para lograr este efecto, la mano derecha tiene que ponerse en un primer plano, con la palma hacia delante y la izquierda justo detrás en la misma posición. Después hay que cerrar los dedos de la mano izquierda por los huecos de los dedos de la derecha. En la rapidez está la clave, ya que gracias a ella se consigue dar la sensación de que una de las manos se funde y atraviesa a la otra. Aunque parezca sencillo, para que se consiga el efecto, hay que practicar mucho la coordinación.

En el 'hilo' que ha creado este reto, además de numerosos 'memes' e intentos no tan afortunados, se puede ver como alguno de los seguidores, potencia aún más este efecto utilizando guantes con luces LED.

i did ur thing but with LED gloves :^) pic.twitter.com/yh1jGlEXp9 — �� The Lightshow Hashira �� (@JomarriSalomon) November 22, 2019