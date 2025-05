Jéssica Bouzas, en El Partidazo de COPE: "Me veía en casa, pero he conseguido una remontada muy dura"

Publicado el 30 may 2025, 00:20 - Actualizado 30 may 2025, 00:27

Jéssica Bouzas, alcanzando la tercera ronda de Roland Garros, igualó su mejor resultado en un 'Grand Slam' este jueves tras ganar en segunda ronda a la estadounidense Robin Montgomery en tres sets (6-4, 4-6, 7-5).

JÉSSICA BOUZAS | Las entrevistas de Juanma Castaño Entrevistas de Juanma Castaño Escuchar

Y la tenista gallega ha analizado en El Partidazo de COPE su triunfo. "Yo también me veía en casa, pero creyendo en mí y apoyándome en mi equipo logré una remontada muy dura porque Montgomery estaba sacando muy bien".

Y agregaba: "Tengo muchas ganas de superar esta tercera ronda y poder alcanzar la segunda semana de un 'Grand Slam'. No me es algo que me ponga nerviosa. Y creo que lo que siento es más ambición que nervios".

"Nunca he jugado en la Philippe Chatrier, tengo muchas ganas de hacerlo y sería muy especial ver esa plaquita de Rafa Nadal", aseguraba Jéssica Bouzas.

La tenista, además, reconoció llevarse muy bien con Carlos Alcaraz por ser de una misma generación y se pronunció sobre el documental del tenista murciano. "Me ha gustado muchísimo porque me siento muy identificada con algunos aspectos. Y le he dicho que esa transparencia y naturalidad me ha gustado".

Y añadía: "Más allá de las críticas y de lo que digan, sé que Carlos es un currante y no estaría ahí si no lo fuera. Se ven muchas cosas que quizás no estamos habituados a ver y entiendo el enfoque que se le puede dar".

Para finalizar, Bouzas contó a Juanma Castaño alguna curiosidad de todo lo que rodea un 'Grand Slam', como por ejemplo quién paga el alojamiento de los tenistas, algo que debe hacer ella misma por sus propios medios.