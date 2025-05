Dani Senabre aplaude que el Barça quiera fichar un jugador así aunque ya tenga un titular: "Que lo busque es bueno"

Publicado el 30 may 2025, 10:47

El nombre de Joan García sigue copando titulares en el mercado de fichajes. El joven portero del RCD Espanyol, considerado por muchos como el mejor guardameta de la Liga 2024-2025, está en el radar de tres grandes clubes europeos: Newcastle, Manchester City y FC Barcelona. Así lo adelantó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, donde también se abordó la situación de Ter Stegen, actual portero titular del Barça, cuya figura ha sido objeto de una sorprendente campaña de desprestigio en redes sociales.

Cordon Press Ter Stegen se lesionó en septiembre y estuvo casi 8 meses de baja.

Mientras el club azulgrana ultima su estrategia para el futuro de su portería, desde el programa de COPE se ha puesto el foco en la presión mediática que rodea tanto a la posible llegada de Joan García como a la estabilidad de Ter Stegen. Según Helena Condis, “estos días no han sido fáciles para Ter Stegen”. La periodista explicó que el alemán es plenamente consciente de que el club quiere fichar a un portero titular, como Joan García, algo que ha coincidido con el estreno del documental La vuelta del capitán, una producción del propio club para reforzar su figura ante la afición.

Una campaña contra Ter Stegen

Condis alertó sobre una campaña orquestada en redes con el hashtag #TerStegenOut, donde se han recopilado errores y fallos del portero en sus más de diez años en el Barça. La campaña, según explicó, “nació en una cuenta árabe con 800.000 seguidores y se viralizó de forma automática”. Cualquier comentario positivo sobre la cantera o la plantilla del Barça era respondido con ese mismo mensaje, especialmente si se mencionaba a Joan García.

El entorno del guardameta alemán, según Condis, se muestra tranquilo. Aseguran que “está convencido de su nivel, de que dará un rendimiento óptimo tras la lesión” y que su contrato, renovado hasta 2028, le permite afrontar el futuro con seguridad. Además, será titular con Alemania el próximo 4 de junio en la Nations League frente a Portugal, lo que demuestra que sigue siendo una figura clave a nivel internacional.

Alamy Stock Photo Joan García del RCD Espanyol durante el partido de LaLiga entre el RCD Espanyol de Barcelona y el FC Barcelona en el estadio RCDE

Por ahora, el futuro de Joan García no está decidido. “Ni siquiera él sabe todavía en qué equipo jugará la próxima temporada”, afirmó Juanma Castaño. Las ofertas están sobre la mesa y la decisión se conocerá a comienzos de la próxima semana. Aunque el periodista Quique Iglesias cree que no acabará en el Barça, Castaño no lo da por descartado: “Si es que va al Barça como portero titular, es evidente que crecen mucho sus opciones también para ganar títulos y para ser también portero de la selección española, algo que está en la cabeza de Joan García”.

“El Barça hace bien en buscar sustituto”

En ese mismo programa, el periodista Dani Senabre ofreció una reflexión que ha resonado entre los seguidores culés. A pesar de que Ter Stegen sigue siendo considerado uno de los mejores porteros del mundo, Senabre cree que el Barça acierta al mirar hacia el futuro: “Yo no sé si Joan García va a jugar en el Barça o no, pero el hecho de que el Barça ya esté buscando a un nuevo Ter Stegen, yo lo aplaudo”.

Senabre argumentó que es lógico que el club piense en un relevo para una posición clave: “Sé que es muy bueno Ter Stegen y que hay que estar muy agradecido, pero cada año que pasa tiene un año más, igual que Lewandowski, y creo que el Barça hará bien en buscar al nuevo Lewandowski y al nuevo Ter Stegen. Esto es así”.

La apuesta por Joan García, de solo 24 años, encaja en la política de rejuvenecimiento que está impulsando la dirección deportiva azulgrana. Además, su salario sería mucho más bajo que el del alemán, lo que supondría un alivio para la delicada situación económica del club.

Mientras tanto, el culebrón sigue abierto y todos los focos están puestos en lo que decidirá el joven portero del Espanyol. ¿Será Joan García el nuevo guardián del Camp Nou? En los próximos días saldremos de dudas.