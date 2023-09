La respuesta de un bar de Sevilla por la queja de una clienta que va a desayunar: "Con aire de superioridad"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así.A veces el servicio no es el esperado o el personal nos hace pasar un mal trago. Todo esto podemos conocerlo gracias a las reseñas de Google. De hecho, más de uno seguramente haya recurrido a este servicio para conocer las opiniones de otros clientes. No obstante, esto a veces puede no ser todo lo fiable posible, ya que en muchas ocasiones hay usuarios que hacen reseñas negativas sin motivo y eso es lo que le ha ocurrido al dueño de esta cafetería, y que hemos podido conocer gracias a la cuenta de @SoyCamarero.

Esta reseña está escrita por la dueña "de una de las discotecas más conocidas en Fuengirola" y cuenta que fue a este bar con toda su familia. "Antes de sentar, escucho a una de las camareras: "No voy a limpiar las mesas para esta gentuza para luego ensuciarlas otra vez"". A continuación, agrega: "Nos sentimos humillados y salimos del bar en estas condiciones".

Así las cosas, el dueño de la cafetería, no quedándose de brazos cruzados, salió en defensa de su local: "Acabamos de revisar las cámaras y no ha ocurrido nada de lo que has dicho", dijo muy contundente la propietaria. "La pastelería estaba llena y en ese momento con gente delante suya y fue una maleducada, hablando con aires de superioridad por tener un local de moda y ser empresaria. Debió de esperar a ser atendida", agregó.

No solo eso y queriendo salir en defensa de su negocio, agregó que según el resto de las reseñas que ha recibido la pastelería, "en ningún momento atendemos mal a los clientes".

"Hacemos brunch y zumos especiales y todo necesita un tiempo. Si tan empresaria que es, sabe el peligro de escribir cuatro reseñas mintiendo sobre un negocio desde la misma familia. Espero que no le ocurra nada parecido a usted. Un saludo y sea mejor persona", concluye el propietario.





Los comentarios no se hicieron esperar y muchos aplaudieron la respuesta del dueño de la pastelería: "Magnífica respuesta", "eso sí es una respuesta como es debido de parte del negocio" o "me declaro fan de la contestación del propietario" han sido solo algunos de los comentarios a favor del negocio.

