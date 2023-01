La reseña de un cliente en un bar con una propuesta que ha generado debate: "Un detalle feo..."

Ya te lo venimos contando a lo largo de esta semana, y es que han subido las temperaturas de forma considerable, ha nevado en algunas zonas, ha llovido y, sobre todo, ha hecho mucho viento. Pues mejor que no guardes el abrigo del todo, porque, según los expertos consultados a COPE, la semana que viene podemos esperar algo parecido.

Vamos, que con este tiempo, lo que apetece de verdad es estar en casa, con una manta y con una bebida caliente. Claro, que si eres de los que tiene que salir porque no queda otra, ese plan lo puedes trasladar a una cafetería. Es exactamente lo que ha hecho este chico, un cliente de un bar que fue a pedir un café y no quedó satisfecho con el servicio.

"He ido a tomar café con mis padres y a mi padre se le ha derramado el café sin querer. El chico, en principio atento, ha ido a recogerlo" empezaba escribiendo en una reseña del bar.

"Pero al ir a pagar, se lo ha cobrado. No es por el precio del café, que no va a ningún lado, pero me ha parecido un detalle feo. En la vida me han cobrado por una bebida derramada" seguía explicando. Una reseña que ha generado todo tipo de debates, especialmente entre los prefsionales de la hostelería, como SoyCamarero, la cuenta de Twitter que ha recopilado esta reseña.

Eso sí, el cliente seguía escribiendo su reseña, esta vez, con un recado al camarero: "Sigue así, lo mismo un día te haces rico cobrando bebidas no consumidas. No volvemos" sentenciaba.

Las redes entonces se han llenado de opiniones muy diversas, que creían que, si el cliente no se lo podía tomar por estar derramado, no debería cobrarse esa bebida.

El "zasca" viral de un propietario de un bar a un cliente tras una reseña negativa

Ahora que sabemos que durante la semana que viene llega el frío y, muy probablemente, en alguna zona de España, llegarán unas cuantas nevadas, tenemos claro que uno de los mejores planes es poder estar en casa, viendo una película, con una manta y protegiéndonos del frío. Eso sí, como por muchas circunstancias de la vida tenemos que salir, especialmente si nos desplazamos para trabajar, es obvio que podemos hacer ese mismo plan en alguna cafetería.

Hay gente que sí que lo hace, como Petri, que fue a una terraza de un bar y no quedó nada satisfecho con el resultado. Por eso, decidió escribir una reseña negativa en el local en Google. "Tres días seguidos en la terraza y el mismo camarero no nos trae la tapa" escribía, puntuándo el sitio con una sola estrella.

Lo que no esperaba, es que el propietario del bar decidiese responderle a los pocos minutos con un zasca que han aplaudido rápidamente en las redes sociales: "Ayer no vino...Y, con descafeinado de sobre no se pone una tapa" comenzaba escribiendo el propietario.

"Aun así, le hemos puesto unas alitas de pollo, que si se descuida no deja ni los huesos" terminaba escribiendo el propietario, de momento, sin respuesta del cliente que había puesto esa reseña negativa.