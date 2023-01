Un experto en meteorología predice el tiempo que hará después del temporal: "Volveremos..."

Seguro que a lo largo de esta semana te has dado cuenta, o has sido consciente, mejor dicho, de que estamos en pleno invierno. Porque sí, ahora las temperaturas han bajado considerablemente y el frío ha entrado fuerte acompañado de mucho viento en nuestro país. Un temporal que nos ha hecho preguntarnos si, para la semana que viene que está a punto de entrar, vamos a vivir una situación similar o no.

Las respuestas, como siempre, las tiene Jorge Olcina, director del laboratorio del clima de la Universidad de Alicante, que ha vuelto a pasarse por los micrófonos de Fin de Semana para contarnos qué podemos esperar de esta próxima semana y si las temperaturas van a continuar subiendo o no. Pues bien, más vale que no hayas guardado demasiado al fondo tus abrigos en el armario, porque nos queda todavía por soportar bajas temperaturas.

"Hay que tener en cuenta que esta semana hemos tenido un temporal de frío, no una gran ola de fío. Obviamente bajaba la temperatura, es lo que ha ocurrido, ha llovido y ha nevado, ha venido acompañado, sobre todo, de viento. Un viento que entraba del oeste y salía por el Mediterráneo adquiriendo velocidad" comenzaba explicándonos nuestro experto.

Qué tiempo hará la semana que viene

¿Eso significa que esta semana que entra vamos a tener tanto frío? "Nos viene como una segunda fase, permanece en la parte del Mediterráneo esa masa de aire frío, y nos entra el efecto con una situación de noreste que va a provocar unas jornadas de temperaturas bajas, sobre todo por la noche" nos contaba.

"En algunas zonas, incluso, de baja montaña, llegarán a menos diez grados bajo cero" decía. "Esta masa de aire viene reforzada porque el viento entra desde el continente europeo...Podrá seguir nevando, pero sobre todo hará mucho viento" apuntaba. Lo dicho, que de momento no guardes mucho tus abrigos, bufandas y guantes.

"Los días de la semana próxima vamos a tener sobre todo el efecto de la baja temperatura. Eso durante toda la semana que viene" explicaba Jorge Olcina. Pero no ha querido detenerse ahí, porque nuestro experto en meteorología ha explicado que es una situación que se va a dar durante toda la semana, pero que, cuando lleguemos al próximo fin de semana, el último fin de semana de enero, por cierto, la situación cambiará y mucho.

"El fin de semana que viene sí que hablaremos de un cambio" nos contaba Jorge Olcina, refiriéndose a que vamos a volver a esas temperaturas un poquito más templadas y no tan frías como ahora, además de que no hará tanto viento y podemos estar algo más "calientes".