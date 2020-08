El remedio infalible para quitarte de un plumazo toda la arena de la playa

Millones de españoles disfrutan en este mes de agosto de la playa. Otros muchos lo han hecho durante julio o esperan poder hacerlo próximamente. La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestra forma de vivir los veranos. Este año es, sin duda, diferente. Tenemos que acostumbrarnos a llevar la mascarilla casi todo el tiempo y también a guardar las distancias de seguridad. En muchas playas de nuestro país se ha de respetar ese metro y medio entre toalla y toalla y uno no puede poner su toalla en la orilla. Hay que ser responsable para evitar la propagación del coronavirus.

Eso no ha evitado, sin embargo, que miles y miles de personas viajen hasta la costa para disfrutar de unos días de descanso en la playa. De hecho, muchas playas tienen aforo limitado y los usuarios disponen de aplicaciones para conocer qué playas están ya casi llenas y en cuáles uno puede estar más tranquilo y disfrutando de una menor aglomeración.

La playa sigue siendo un placer para todos, aunque también tiene sus pequeñas molestias. La más recurrente es la arena de la playa. ¡Quién no se ha ido a casa lleno de arena y hasta que no se ducha no se libra de ella! Sin embargo, hay gente que discurre mucho y le gusta inventarse técnicas para todo. Un claro ejemplo es éste.

EL TRUCO PARA QUITARTE LA ARENA DE LA PLAYA

Si no tienes duchas disponibles en tu playa favorita o si con sacudirte con la toalla no es suficiente, un vídeo colgado en YouTube te revela una curiosa manera de poder retirar la arena de nuestra piel. El usuario de este vídeo lo demuestra él mismo y usa a su hija como 'conejillo de indias'. Para quitarle la arena de los pies, lo único que hace este padre es extender polvos de talco y luego frotar con un paño. Segundos después, la niña no tiene arena en sus pies.

Así que si tú eres de los que no van a la playa porque les molesta la arena, ya tienes una solución. Como demuestra este vídeo, lo único que necesitas es tener disponible polvos de talco y una pequeña toallita. Cuando vayas a irte de la plata, viertes una pequeña cantidad de polvos de talco sobre las extremidades, la extiendes por toda la superficie y con un toallita o un pañuelo retiras, por último, los polvos de talco sobrantes.

LOS EFECTOS POSITIVOS DE LA ARENA DE LA PLAYA

Muchos expertos consideran, sin embargo, que la arena de la playa es muy beneficiosa para nosotros. Debido a la textura de la arena y a las olas de la orilla, caminar por ella tiene el efecto de un masaje para los pies y los tobillos. Además, actúa como un exfoliante natural puesto que sobre ella nuestros pies estarán mucho más suaves. Y, por supuesto, la arena y el mar relajan y nos ayudan a conseguir una inmejorable sensación de bienestar.

