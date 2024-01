Recibe una llamada de su jefe para despedirle y se queda a cuadros por la explicación que le dan: "De camino"

Los choques culturales hacen que, en muchas ocasiones, cambiar de lugar de residencia no sea fácil.

Si ya se nota cuando este hecho se produce cuando una persona cambia de autonomía, imagínate si se coge un avión y se descubre un nuevo país.

Un ejemplo de todo esto es lo que le ocurría a Sergio Valla, un español que reside en Australia y que contó el motivo por el que le han despedido del trabajo. Compartía su relato a través de su cuenta de TikTok.

"No les gustaba la gente que tenía dos trabajos", decía, visiblemente molesto. Este joven también añadía que trabaja en dos restaurantes. De chef en uno y de camarero en otro. Cuenta, además, que decidió explicar a uno de sus jefes su situación.





"Todo fue a peor. Los managers empezaron a hablarme fatal, tenían donde pincharme". El español, de hecho, contaba el día que le dijeron que no volvería más a trabajar en uno de esos puestos.

En concreto, ocurría tras salir del turno de mañana en el otro establecimiento. "A las 16:30h, cuando ya estoy de camino, me llaman y me dicen que hoy no tengo que trabajar. Dicen que tienen demasiada gente y que no me necesitan".

Tuvo una breve (pero intensa) discusión por teléfono y Sergio contó que amenazó a los supervisores del restaurante. Si seguían faltándole el respeto, acudiría allí para hablarlo todo bien en persona.

Indica que finalmente no lo hizo. "No voy a perder el tiempo en ir hasta allí, pero era para que se diesen cuenta de lo mal que están tratando al personal".

El vídeo en el que cuenta esta desagradable experiencia cuenta con casi 2 millones de visualizaciones y recoge todo tipo de comentarios por parte de los usuarios. La mayoría de ellos no daban crédito a lo que había vivido el joven y, sobre todo, teniendo en cuenta a los kilómetros de distancia de su país de origen.





"Vaya, por fin alguien que no lo pinta todo de color de rosa", "Nunca se habla de ti mismo. Ni de sueldo de que trabajas. Yo tengo dos trabajos y nadie lo sabe", "¿Acaso es prohibido en Australia tener dos trabajos?", "Yo trabajo media jornada por la tarde en un gimnasio y quería otro por la mañana" o "A mí me pasó parecido, con 'no me gusta que tengas otro trabajo' y le dije, págame más y solo trabajaré aquí", son algunos de los muchísimos mensajes que tratan de dar apoyo a este chico.

"Aquí eso no existe": una española también se hacía viral en TikTok con las cosas de España que echa de menos en EEUU

Son muchos los españoles que ponen tierra de por medio. Descubríamos la historia de este chico, pero también se hacía viral un vídeo que compartía una española que reside en Estados Unidos.

La joven descubría que las persianas no existen y que allí deben conformarse con las cortinas. Los enchufes son también diferentes. Las almohadas largas comúnmente utilizadas aquí tampoco las vamos a encontrar en Estados Unidos.

Al igual que con la temperatura, las distancias o el peso, en Estados Unidos utilizan también una medición que nada tiene que ver con España respecto a la ropa, en concreto para pantalones y zapatillas.

Lo cierto es que incluso las costumbres y el comportamiento de las personas de cada lugar puede generar choques culturales en los estudiantes extranjeros.

Por ejemplo, la sociedad española se puede definir como colectivista, es decir, la vida tiende a girar en torno a grupos. Esto es radicalmente opuesto en Estados Unidos, donde la vida gira alrededor del individuo y la gente es más independiente. Este factor cultural hace que muchas veces los estudiantes españoles se sientan un poco perdidos o solos al llegar a EEUU.