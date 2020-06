La receta oculta de los 'Manolitos' con la que tú también los puedes hacer en casa

Están buenísimos. Quien los ha probado no tiene duda y es por ello que los famosos 'Manolitos' que habitualmente comercializa la pastelería 'Manolo Bakes' de Madrid gustan a todo el mundo. Su receta es uno de los mayores secretos que guarda la cadena de comida y los pocos que se aventuran a intentar adivinar qué llevan, tan solo llegan a apuntar a que, como no puede ser de otra forma, la mantequilla es el ingrediente estrella. A pesar de ser un secreto bien guardado, no es difícil apuntar a una receta con la que seguro que podrás hacer 'Manolitos' en casa.

La receta secreta de los 'Manolitos'

Habitualmente se pueden comprar dulces o salados, pero en esta elaboración vamos a explicar cuáles son los procedimientos para hacer los típicos, los dulces.

Ingredientes de los 'Manolitos'

Harina

Leche

Mantequilla

Azúcar

Levadura seca o levadura fresca prensada

Sal

Huevo

Chocolate pastelero para la cobertura

Chocolate blanco para fundir

Polvo de oro

Elaboración de los 'Manolitos'

La información la ha publicado el canal de YouTube Recetas que funcionan, donde, además, podemos ver el siguiente vídeo en el que se explica con claridad cómo realizar los famosos 'Manolitos' desde nuestra propia casa.

Polémica con los 'Manolitos' industriales

Los famosos croissants 'Manolitos' no son artesanales. A pesar de que la página web de la pastelería madrileña dice que aúnan “lo mejor de la pastelería artesanal y tradicional”, lo cierto es que según una información de eldiario.es los elabora Europastry, una multinacional catalana, líder nacional y cuarto operador de masas congeladas (pan, bollería y pastelería) en todo el mundo. La empresa tiene como clientes, entre otros, a Starbucks o a la cadena Granier.

Una imagen de los famosos cruasanes ManolitosManolo Bakes

"Yo inventé la receta, pero cuando empezó la producción alta hablé con Europastry para que me los hicieran. Ahora vienen congelados de allí", señala el diario digital extrayendo un entrecomillado de una conversación telefónica con Manolo Manzano, el hombre que está detrás de los 'Manolitos'.

Según el diario, “los cruasanes llegan un par de veces a la semana ultracongelados. Lo único que se hace antes de llevarlos a tienda es el acabado —recubrirlos de chocolate — y hornearlos”. Desde Europastry confirman al diario.es que les venden "una materia prima muy avanzada para que puedan desarrollar su propio croissant de mantequilla".

COPE.es contactó en su día con los responsables de la pastelería para conocer su versión y se negaron a hacer declaraciones públicas.