Rebusca en tus armarios: el objeto de los años 90 por el que puedes ganar más de 300 euros que buscan los coleccionistas

Hay muchos objetos que guardamos por muchas razones. Quizás sea algo que te evoque recuerdos bonitos y, aunque no lo uses, pues lo tengas ahí porque te da cosa tirarlo. Pero lo cierto es que, en muchas ocasiones, no lo vuelves a utilizar. Y ahí está. Criando polvo. Pero es que, si buscas dicho producto en internet, quizás... ¡Puedes llevarte una sorpresa!

Eso precisamente es lo que pasa con el siguiente objeto del que te voy a hablar. En concreto, es un juego de la Game Boy que triunfó en los 90. Se llama 'Titus Fox'. ¿Te suena? Pues este juego se vende por 320 euros. En el portal elrincondelretro, por ejemplo. Se vende, en este caso, nuevo. Sin abrir. Pero, ¿y si tú lo tienes por casa y ni lo has estrenado? ¿Y si no pierde mucho valor aunque lo hayas utilizado? Podría ser un buen filón que te daría un pellizquito de dinero.

Alamy Stock Photo Game Boy color, imagen de archivo

En dicho juego, el personaje principal es un zorro. El argumento es el siguiente: secuestran a su querida Suzy al otro lado del Sáhara y, para rescatarla, avanza a través de 15 niveles. El jugador tenía que evitar perros, abejas gigantes y todo tipo de criaturas. Asimismo, dicho jugador se defendía lanzando objetos hacia ellos o atrapando enemigos desde atrás.

Hemos localizado otro anuncio que da cuenta de su valor. Otra persona lo vendía en Wallapop por 299 euros e indicaba el buen estado en el que se encontraba.

Debes saber que el mundo del coleccionismo (en cuanto a videojuegos se refiere) está muy vivo. Y hay muchos ejemplos. Por eso, no te desanimes si no cuentas con 'Titus Fox' en tu colección porque hay otros muchos que son muy codiciados. Por ejemplo, el Super Mario Bros para la Nintendo Entertainment System se llegó a vender por Ebay por... ¡26.000 euros! El mismo comprador, de hecho, también adquirió el cartucho de Kid Icarus, también para la Nintendo Entertainment System por otros 9.000 euros.

ángel es un tinerfeño que cuenta con la mayor colección de videojuegos de europa

Una de las muchísimas personas que atesoran videojuegos es Ángel Acuña. Nos acercó su historia COPE Tenerife y puedes volver a escucharlo aquí.

El tamaño de su archivo de videojuegos es tan imponente que no podría alojarlo en su vivienda familiar. "Mi mujer me mataría", bromeó Ángel, quien acondicionó un semisótano en su edificio para guardar su colección. Las estanterías repletas de videojuegos evocan la nostalgia de los antiguos videoclubs, aunque él aclara que todo está más compacto por cuestiones de espacio.

Aunque su corazón está con las consolas de Sony, especialmente la PlayStation 1 y 2, Ángel no hace distinciones a la hora de jugar. "Ahora mismo uso más la Xbox One, porque está en la habitación y el salón suele estar ocupado", confesaba con naturalidad, subrayando que su elección depende más de la comodidad que de las exclusividades de las plataformas.

La gran colección de Ángel

Entre los miles de títulos que posee, destacó la saga Uncharted. Ángel jugó toda la serie, incluyendo los remasterizados para PlayStation 4, algo inusual para él, ya que no suele repetir juegos debido a la falta de tiempo.