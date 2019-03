5 razones de peso para incluir las espinacas en tu dieta

Este año se celebra el 90º aniversario del nacimiento de Popeye, sin duda el personaje que más ha contribuido al consumo de espinacas entre los niños de todo el mundo, gracias sobre todo a la leyenda de que proporcionaban mucho hierro.

Y aunque hace mucho tiempo que se sabe que las espinacas no son especialmente ricas en este mineral, y que todo se debió a un error de transcripción, no es menos cierto que esta verdura posee unas interesantes cualidades nutricionales: nos aporta mucha vitamina C, pero también una buena cantidad de vitaminas A, B, E y K, así como potasio, calcio, fósforo, zinc y ácido fólico y por tanto mejoran la respuesta del organismo frente a virus y bacterias y mantiene el cuerpo hidratado, algo esencial para combatir los catarros y gripes. Además, las espinacas nos ayudan a reducir los efectos del asma, la migraña o la artritis, gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

La vitamina B que contienen protege la piel de los rayos ultravioleta y del envejecimiento prematuro de la piel. Como casi todas las verduras de hoja verde, posee carotenos antioxidantes que nos permiten broncearnos más rápido y de manera más uniforme.

La espinaca es una verdura muy baja en calorías y extremadamente versátil, que se puede consumir tanto cruda como cocinada, fría o caliente, como entrante o de acompañamiento de carnes, pescados, pastas o arroces. Es ideal para ensaladas ahora que llega el buen tiempo, combinada con quinoa, pollo, tomate o frutas como la naranja y que la hacen perfecta para "reponer fuerzas después de la actividad física y cuidar la piel”, explica Diana González de Bendita Locura Coffee & Dreams.

Marcu Ovidiu

Foto Bendita Locura Coffee & Dreams

Para niños se pueden consumir con bechamel y queso o en empanadas y quiches, tambien perfectas para este tiempo ya que "se pueden tomar tanto frías como calientes". Además "son ideales para una cena distendida o para comer algo rápido cuando tenemos prisa, porque nos aportan energía al momento”, explica Moncho López, responsable de Levadura Madre.

Marcu Ovidiu

Foto Levadura Madre