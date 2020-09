¿Quieres hacer la tortilla de patatas tan bien como Carlos Herrera? Sigue estos consejos y lo conseguirás

La tortilla de patatas es el buque insignia de la gastronomía de España. Un plato que reúne lo mejor de la tradición de nuestra cocina con la innovación que en las últimas décadas ha llegado a nuestros chefs más selectos. Un plato que sabe a casa de mamá, a bar de toda la vida, a nuestro piso de estudiantes o a comida familiar con nuestros hijos.

Un plato tan extendido, claro, tiene recetas para todos los gustos, desde las tortillas más compactas a las más licuadas, que casi se pueden beber con pajita. Y por supuesto, siempre queda el eterno debate: ¿con cebolla o sin cebolla?. Como suele suceder, cada maestrillo tiene su librillo.

Los ingredientes básicos, no obstante, están claros: huevo, patata y aceite de oliva. Tres ingredientes fundamentales en nuestra dieta, que además aportan muchos nutrientes fundamentales.

El huevo, básico en la tortilla de patatas y un alimento muy completo

El huevo, ingrediente fundamental de la tortilla de patatas, es uno de alimentos más completos que podemos ingerir, ya que reúnen la mayoría de los macronutrientes necesarios para la vida humana. De hecho, el huevo de gallina contiene todos los alimentos necesarios para que una sola célula fertilizada se convierta en un pequeño pollito.

Los huevos contienen proteínas, grasas saludables y una gran cantidad de vitaminas y minerales, entre ellas el 9% de la Cantidad Diaria Recomendada de Vitamina B12, el 15% de la CDR de Vitamina B2, el 6% de la Vitamina A, el 22% de la CDA de selenio y muchos otros nutrientes como calcio, hierro, potasio, zinc, manganeso o Vitamina E.

Todo eso con una cantidad de kilocalorías relativamente baja: un huevo grande contiene unas 80 kcal., con seis gramos de proteína de alta calidad y cinco gramos de grasa. La mayoría de estos nutrientes se concentran en la yema, ya que la clara es solo proteína.

La patata para la tortilla, que no suelte demasiada agua

Las patatas son una gran fuente de vitaminas y minerales, como el potasio y la vitamina C. Este tubérculo esta formado principalemente por carbohidratos y contiene también cantidades moderadas de proteína y fibra, sin apenas grasas. Además, la patata contiene un 77% de agua, el elemento fundamental para la vida.

Las patatas están compuestas fundamentalemente de hidratos de carbono, sobre todo en forma de almidón. En función del tipo de patata y de la forma de cocinarlas, estos carbohidratos pueden formar entre el 66 y el 90% de los nutrientes del tubérculo. Lo ideal para realizar una buena tortilla de patatas es escoger patatas de secano o kennebec, para evitar que suelten demasiada agua a la hora de ser freídas.

¿La tortilla de patatas, con cebolla o sin cebolla?

Sin duda alguna, este es el gran debate que nos viene a la mente cuando hablamos de la tortilla de patatas. ¿La tortilla debe llevar cebolla o no? Un debate que divide a la sociedad española desde hace décadas y que aún no ha encontrado respuesta. Para el chef Alberto Chicote, uno de los rostros más conocidos de la cocina española, no hay debate: la tortilla debe llevar cebolla.

Otros puristas consideran que la tortilla no debe llevar cebolla, porque puede tapar el sabor de los elementos estrella, el huevo y las patatas.

En cualquier caso, si elegimos incluir cebolla en nuestra tortilla de patatas, es fundamental elegir bien las proporciones: un kilo de patatas por cada ocho huevos y con ella una cebolla mediana.

El aceite, de oliva virgen extra y caliente

La mezcla de patata y cebolla debe cubrirse de aceite en frío. Una vez mezclados, se pone en fuego fuerte hasta que los ingedientes comiencen a freír. Cuando las patatas empiecen a cambiar de color, es el momento de bajar un poco el fuego y dejar que se cocinen más lentamente.

Los secretos para hacer la tortilla de patatas perfecta

A la hora de hacer una tortilla de patatas, hay que tener mucho cuidado y no saltarse ninguna de estas recomendaciones