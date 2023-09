La queja de un estadounidense sobre los baños en España que se hace viral: "Lo digo en serio"

No hay duda de que, cuando uno viaja lejos y se va fuera del país, se suele acordar de aquellas cosas que tiene en casa y que no valora lo suficente. En nuestro caso, cuando solemos salir de España, pensamos en la comida que podemos degustar en cualquier restaurante de nuestro país, en lo barato que sale salir muchas veces y en el ambiente que encontramos en cualquier hora del día.

Y es que cada sociedad de cada país tiene sus propias costumbres que se llevan a todo ámbito vital, incluso, a los diseños de las casas. Seguramente alguna vez que has visto una película estadounidense, te has percatado de que las casasde barrios residenciales se parecen entre sí, y que todas tienen el mismo diseño de cocina, salón, o cuartos. Y eso, aunque nos parezca que no, también pasa en España.

Tanto, que un tiktoker estadounidense que reside en España ha hecho un vídeo que se ha hecho viral por la queja que emite sobre los baños españoles. Y es que dice que, tanto los baños particulares como los públicos, tienen algo que él no había visto nunca.

"No me malinterpretéis, yo amo España. Pero las luces están fuera del baño, ¿qué pasa si estoy de noche y alguien me apaga la luz? Todos los baños son así, no hay interruptor dentro del baño ¡ni siquiera en los lugares públicos!" expresaba.

Una estadounidense viral por su entrada a un restaurante

Las redes sociales son como un club social en el que cada uno sube lo que le ocurre, sus sensaciones, sentimientos, ideas, pensamientos, su día a día... En definitiva, un completo escaparate en el que ver pasar el tiempo. Porque así son, un pasatiempo donde, a veces, uno llega a perder horas de vida. Pues bien, la persona que las utiliza no piensa que en algún momento su historia puede llegar a ser viral. Pero, ¿y si, sí? Esto precisamente es lo que le ha pasado a una mujer estadounidense que, sin quererlo ni beberlo, su vídeo ya está dando la vuelta al mundo. Y en 'Herrera en COPE' hemos comentado este suceso tan curioso en la 'Ensalada divertida', que se ha hecho viral en TikTok.

Una señora de Estados Unidos ha entrado en una pizzería y se ha mostrado un tanto enfadada después de ver que el dueño del local tenía puesta una televisión con un canal en español. "¿Tienes la televisión en español? Eso es un j*te para los americanos.Mi padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Sus amigos y su familia, para que pudieras sentarte aquí ahora mismo y ganar dinero. ¿Y vas a hacer este tipo de m*das? ", se le escuchaba decir indignada. "Qué hay de malo", le respondía el dependiente. "Lo que tiene de malo es que no eres americano. Buscaré quién eres y te echaré de nuestra ciudad. Dame mi dinero de vuelta. No voy a darle mi dinero a un inmigrante ilegal", le increpaba, intercalando insultos y amenazas hacia su persona.

A lo que nuestra colaboradora de 'Herrera en COPE', Maria José Navarro le espetaba desde lejos, "lo tiene mal esta pobre señora, porque los actores de origen hispano lo siguen petando en Estados Unidos", aseguraba.

