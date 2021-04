Qué es un trombo: los síntomas del posible efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca

Poco después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) concluyera que el desarrollo de tromboembolismos muy raros se incluirá como un efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca por la existencia de un posible vínculo con los casos reportados tras la vacunación, en España el ministerio de Sanidad español y las comunidades decidían paralizar la vacunación con este fármaco a los menores de 60 años.

Aunque a propia EMA volvía a mostrarse positiva sobre su beneficio contra la covid-19, los expertos temen que la suspensión de la vacunación con AstraZeneca haya podido dañar su credibilidad.

Los trombos en arterias generalmente se producen en el corazón (infartos) o el cerebro (ictus)

Aunque cuatro semanas de investigación no han permitido definir factores de riesgo específicos que expliquen el desarrollo de coágulos sanguíneos inusuales en personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca, la EMA sí ve que hay una “fuerte asociación” de estos “eventos adversos” y que son una “señal de que existe una probable relación causal” entre el fármaco y los tromboembolismos muy raros.

Pero, si no es la edad, ni el sexo, ni un historial clínico previo lo que supone un riesgo de desarrollar tromboembolismos, ¿cuál podría ser la causa de estas coagulaciones? “Una explicación plausible de estos eventos raros es que sean una respuesta inmunológica que conduce a una condición similar a la que se observa en ocasiones en pacientes tratados con heparina, lo que se denomina trombocitopenia inducida por heparina (HIT)”, según explicó Emer Cooke, la directora ejecutiva de la EMA.

Hasta ahora, la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años dentro de los 15 días posteriores a la vacunación, pero la EMA no considera el hecho de ser mujer joven un factor de riesgo porque estos eventos también han ocurrido en hombres y en mayores de esa franja de edad.

El PRAC revisó en profundidad un total de 62 casos de trombosis venosa cerebral (CVST) y 24 casos de trombosis de la vena esplácnica, notificados a la EMA hasta el 22 de marzo, de los cuales, 18 fueron mortales.

QUÉ ES UN TROMBO

Un trombo "es un coágulo de sangre que se produce en el interior de un vaso sanguíneo y que dificulta o impide su circulación. Pueden producirse tanto en las arterias, que llevan la circulación desde el corazón hasta los diferentes órganos, como en las venas, que conducen la sangre de retorno desde los órganos hacia el corazón", explica Cristina Hidalgo, especialista en Medicina interna del Hospital Cruz Roja de Córdoba, que aclara que "los trombos en arterias generalmente se producen en el corazón (infartos) o el cerebro (ictus)".

No son eventos infrecuentes y que pueden producirse en población en general

CONGESTIÓN E HINCHAZÓN

Debido a la oclusión en los vasos sanguíneos, "la trombosis venosa puede ocasionar dificultad para el retorno de la sangre de las venas desde hasta el corazón, provocando congestión e hinchazón en el lugar donde se ocasiona, más frecuentemente en las piernas".

La complicación más grave de la patología trombótica venosa, explica la doctora Hidalgo "es el desplazamiento de los trombos a otros territorios como los pulmones, donde su repercusión puede ocasionar fallo respiratorio, cardiaco e incluso la muerte si no se detectan y tratan a tiempo".

En cuanto a los trombos en arterias, "su oclusión condiciona falta de riego con el desarrollo de infartos, más frecuentes a nivel cardiaco y cerebral, cuya gravedad y posibles repercusiones son más conocidas".

SÍNTOMAS

La trombosis puede manifestarse con dolor en la pierna o en el brazo, hinchazón de la pierna o del brazo o aumento de temperatura de la zona dolorida", advierten desde tromboinfo, si bien en ocasiones la trombosis venosa profunda "no produce síntomas, de modo que el paciente no se da cuenta".

"Es fácil que una trombosis en una pierna se pueda confundir con una lesión de huesos, músculos o ligamentos, aunque el reposo y la compresión de la zona afectada no mejorarán los síntomas con el paso de los días. Al contrario, si es una trombosis el malestar irá a más, sobre todo al estar de pie", recuerdan. "Si no recordamos haber sufrido una torcedura, un tirón muscular o un esguince, si no nos hemos caído antes de que ese dolor empiece ni hemos puesto en práctica ninguno de los principales factores de riesgo, entonces merece la pena acudir a nuestro médico para que nos explore y preguntarle por la trombosis".

Además puede darse un "aumento de temperatura de la piel, que además puede estar enrojecida y brillante. Incluso puede aparecer fiebre, que raramente supera los 38ºC".

Estos síntomas y signos, recuerdan "empeoran con las horas si estamos de pie o sentados, debido al efecto de la gravedad. Al ponernos en la cama la hinchazón disminuye porque las venas se vacían mejor cuando están en posición horizontal".

PATOLOGÍAS QUE PUEDEN CAUSAR TROMBOS

Son muchos los factores que "contribuyen a la formación de trombos venosos porque condicionan alteraciones en la circulación sanguínea", advierte la doctora Hidlago que destaca cinco factores:

.- La inmovilización, que dificulta la circulación haciéndola más lenta, fundamentalmente en las piernas, y puede llegar a condicionar la formación del trombo. Puede ocurrir como consecuencia del encamamiento por otras enfermedades más o menos graves, pero también por otras circunstancias como los viajes prolongados.

.- Enfermedades tumorales: tanto por el propio tumor como por el efecto de algunos tratamientos

.- Alteraciones hormonales: como ocurre durante el embarazo y el puerperio, tratamientos hormonales en la menopausia o la toma de anticonceptivos

.- Enfermedades genéticas como alteraciones en el sistema de la coagulación

.- Otras: enfermedades autoinmunes, edad avanzada, obesidad, traumatismos…

En el caso de la trombosis de senos venosos cerebrales representa menos de un 0,5 % de los casos totales de las enfermedades cerebrovasculares que se producen en España, y su incidencia se sitúa entre 1 y 1,3 casos por 100.000 habitantes al año. En ocho de cada diez pacientes la recuperación es completa y solo un 5 % desarrolla algún tipo de secuela severa.