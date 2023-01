¿Qué son los 'gatos comunitarios'?: Así se clasifican ahora los felinos con la nueva Ley de Protección Animal

Mientras es previsible que en las próximas semanas pueda aprobarse la nueva Ley de Protección Animal, cada vez van conociéndose nuevas propuestas, más allá de la polémica enmienda del PSOE en torno a los perros de caza. En este caso, se ha conocido la nueva clasificación que tendrán los gatos domésticos y salvajes, así como la introducción del término 'gato comunitario' y cómo le afectará estas nuevas nociones a los dueños de mascotas.

De entrada, la nueva ley trae de la mano una reforma del Código Penal que endurecerá las sanciones por maltrato animal. Esto incluirá penas de cárcel de hasta 24 meses en el caso de que el animal muera en consecuencia, o de hasta 36 meses en el caso de que concurra más de una agravante. Además, entre otros puntos específicos, incluye una lista 'positiva' regulará qué animales pueden ser objeto de esta definición y, en consecuencia, cuáles podrán convivir en los hogares particulares.









También será obligatorio esterilizar a todas las mascotas que vivan fuera del interior de las viviendas de sus dueños, así como “las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros con una validez indefinida”.





La nueva clasificación de los gatos



De acuerdo a la nueva normativa todos los gatos serán considerados como 'animales de compañía', pero hay varias sub categorías o sub grupos. El primero sería gatos con hogar, que son los caseros. Estos tendrán que tener un microchip y va a ser obligatorio que estén registrados en el sistema de la Unión Europea. También tendrán que ser estirilizados quirúrgicamente antes de que cumplan 6 meses de edad. La única excepción es que se trate de gatos reproductores y, en tal caso, deben quedar registrados como tal.









Así, dentro de esta última sub categoría están los gatos identificados (cuando tengan chip), los gatos merodeadores (aquellos que salen del domicilio de su titular sin supervisión) o los gatos abandonados. Estos últimos son aquellos que vagan solos por la calle con chip de identificación pero nadie ha denunciado su desaparición, o bien los han dejado en guarderías de animales o veterinarios y nunca han sido recogidos. Y, para los que sí que han denunciado su desaparición, se les califica como 'gatos extraviados'.





¿Qué son los gatos comunitarios?

Hasta aquí la mayoría de categorías son términos que ya han sido utilizados previamente con asiduidad pero se incluye una nueva categoría más allá de los 'gatos con hogar' que son los 'gatos comunitarios'. Se les considera como tal a las crías de gatos merodeadores, abandonados o extraviados. Aquellos que no están identificados. Dentro de los mismos hay dos pequeñas categorías.









Primero están los 'adoptables', que son susceptible de encontrar un hogar, ya sea por la edad, por el tipo de carácter o por sus habilidades para socializar. No obstante, existen también los 'no adoptables'. Estos son los que, por carácter, sería imposible que pasasen a convertirse en gatos con hogar. Así, los gatos no adoptables pasarían a formar lo que se conocen como colonias felinas.