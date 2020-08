¿Qué pasaría si una mayoría decide no vacunarse contra el Covid?

La solución a la pandemia de la Covid-19 pasa en buena medida por lograr un vacuna efectiva y segura que permita inmunizar a gran parte de la población. Pero mientras medio mundo pugna por el ser los primeros en dar con la fórmula, grupos antivacunasy algunos famosos, como el cantante Miguel Bosé se afanan en ponerle palos en la rueda. Pero ¿qué sucedería si estos mensajes, sin base científica, calaran hondo y un alto porcentaje de la población decidiera no vacunarse?¿qué número de vacunados sería necesario para respirar tranquilos y contener el virus? ¿está fundada la desconfianza de algunos en una vacuna cuyos plazos de fabricación se han acortado casi 10 veces más de lo normal? ¿qué efectos tendría en el organismo una vacuna fallida?.

"Para que la inmunidad de rebañoo grupo fuera efectiva, lo recomendable sería que el mayor porcentaje de la población se vacunara, dependiendo del virus ese porcentaje oscilaría entre el 60 y el 70% de la población", aclara a cope.es José Antonio López Guerrero, profesor titular de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. No obstante, "algunos estudios aseguran que con un 40% de la población vacunada, el virus ya vería dificultada su transmisión".

En el caso de no llegar a esos mínimos, y que el porcentaje de vacunación fuera muy bajo, entraríamos en un estado de convivencia crónico con el virus, en un equilibrio bastante peligroso de aparición de brotes".

INFECCIONES NATURALES

Llegado el caso, si una gran mayoría decidiera no vacunarse, "cabría la opción menos deseable de alcanzar la inmunidad de rebaño mediante las infecciones naturales", los contagios controlados, algo que en un primer momento defendió el primer ministro británico, Boris Johnson. "Esalgo que ocurre con muchos virus respiratorios, pero no hay que olvidar que no nos hemos enfrentado, al menos en los últimos 100 años, a una epidemia con un virus como este".

¿DEBE PREOCUPARNOS UNA VACUNA CREADA EN TIEMPO RÉCORD?

La vacuna desarrollada en tiempo récord por los centros de investigación rusos ha encendido todas las alarmas. Algunos países han mostrado ya sus dudas sobre la verdadera eficacia de la Sputnik V, como la han bautizado las autoridades rusas, dado que ni siquiera ha completado los ensayos clínicos -le queda la tercera fase- y ya ha sido registrada como tal.

"Quiero creer que una vacuna que salga al mercado haya sido lo suficientemente testada para que sea eficiente y no produzca efectos secundarios ni a corto ni a medio ni a largo plazo", explica el virólogo. Para que esto ocurra "una vacuna necesita una media de 5 a 10 años para salir al mercado con toda seguridad". Por eso, advierte " una vacuna que en menos de 10 meses ya está en fase de producción, conlleva un riesgo".

A nadie se le escapa que nos encontramos ante una situación excepcional que plantea medidas al mismo nivel, la más importante la variable del tiempo. "Sería peligroso acortar los ensayos clínicos, pero nos encontramos frente a una balanza riesgo- beneficio. Por un lado cuanto antes haya vacuna, antes podremos dejar atrás la pandemia, pero por otro quizás no se pudiera controlar con la seguridad que se desearía. Por desgracia cuanto antes salga, más se habrá tenido que inclinar la balanza hacia el lado del riesgo".

En cualquier caso, señala el director del grupo de NeuroVirología del departamento de Biología Molecular de la UAM, "se trata de un riesgo que en un momento determinado vamos a tener que asumir, incluso algunas compañías ya plantean que el ciudadano tenga que firmar un documento en el que asuma los riesgos".

ANTIVACUNAS Y FAMOSOS

En Francia, casi una cuarta parte de los adultos asegura que no se pondría la vacuna. La premura, pero también los mensajes 'antivacunas' o de algunos famosos como el cantante Miguel Bosé, que esta semana ha llegado a decir que "¡nos quieren matar!, favorecen este recelo. "Deberíamos empezar a dejar de dar pábulo a palabras de personajes públicos que no tienen ningún rigor científico, Nos jugamos mucho porque las vacunas que actualmente están en el mercado salvan millones de vidas al año".

Y es que la necesidad de las vacunas "está demostrada". "En Europa los grupos antivacunas han conseguido que un porcentaje de la población haya dejado de vacunarse -donde no es obligatorio- y eso ha hecho que en menos de 3 años se haya multiplicado por 80 el número de casos de sarampión en Europa". El profesor López Guerrero recuerda que uno de cada 1000 niños infectados por sarampión morirá por un virus contra el que existe una vacuna eficaz.

Además, allí donde se ha dejado de vacunar, el virus ha reaparecido. "En Nigueria se dejó de vacunar contra el virus de la poliomielitis porque alguien comentó que producía esterilidad, algo que no era cierto. Automáticamente la enfermedad regresó con altos porcentajes, incluso traspasó fronteras".

En este sentido recuerda el estudio "fraudulento" del entonces médico Andrew Wakefield que aseguraba que la vacuna triple vírica producía autismo. "Se demostró que era mentira y que se trataba de un negocio que este señor estaba haciendo con unos abogados. Aún así sigue atrayendo acólitos sectarios".

VACUNA FALLIDA

Cabe la posibilidad de que aún estando a favor de las vacunas muchos no quieran ser los primeros en probar la vacuna de la Covid por miedo a que sea fallida. Según una encuesta de Morning Consult, solo un tercio de los estadounidenses estaría dispuesto a vacunarse en primer lugar. "El riesgo cero no existe, todo producto sea un fármaco o una vacuna va a entrañar un riesgo, lo que hay que hacer es que la investigación y los ensayos clínicos lo minimicen al máximo".

Actualmente "todas las vacunas que están en el mercado son seguras. Puede darse el caso de que alguna vacunacion puntual de una persona con una sensibilidad o con alguna patología pudiera desarrollar algún efecto no deseado", pero recuerda que "gracias a las vacunas ya no tenemos los hospitales llenos de pulmones de acero por el virus de la poliomielitis o hemos podido eliminar uno de los mayores monstruos de la historia de la humanidad como ha sido la viruela".