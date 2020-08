Miguel Bosé mantiene su cruzada contra la vacuna del coronavirus: "¡Nos quieren matar!"

Miguel Bosé ha vuelto a situarse en el centro de la polémica. El cantante ha revolucionado, una vez más, las redes sociales con su controvertida posición respecto al coronavirus, y es que el artista parece estar totalmente en contra de la futura vacuna.

Un usuario de Twitter compartió un gráfico que mostraba la relación entre los vacunados de gripe y los fallecidos por coronavirus, sugiriendo que la mortalidad aumenta si se incrementa el número de vacunados. "NOS QUIEREN MATAR!!!", escribió Bosé al compartir el tuit. Unas controvertidas declaraciones que le han llevado a convertirse en trending topic.

Esta no es la primera vez que el cantante se pronuncia contra la profilaxis del coronavirus. "Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España-Bill Gates", publicó el pasado 9 de junio. Esta frase formaba parte de un hilo de Twitter en el que alertaba contra el "dominio global" propiciado por la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI), a los que tachó de ser "los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo".

ESCUCHEN Y VEAN ESTO. FÍJENSE EN EL LENGUAJE CORPORAL Y EN LA FALTA DE ARGUMENTOS. PRETENDE QUE LA HUMANIDAD SEA SU LABORATORIO PERSONAL. ÉSTE SEÑOR ESTÁ MAL, MUY MAL Y HAY QUE PARARLE LOS PIES. DESPERTAD Y DIFUNDID!!!! #YoSoyLaResistenciahttps://t.co/cgwQvF0kSV — Miguel Bosé (@BoseOfficial) July 26, 2020

El pasado 25 de julio volvió a la carga. Bosé compartió un vídeo de Bill Gates en el que discutía sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna. "Escuchen y vean esto. Fíjense en el lenguaje corporal y en la falta de argumentos. Pretende que la humanidad sea su laboratorio personal. Este señor está mal, muy mal, y hay que pararle los pies. Despertad y difundid", afirmó.

La estrella también mostró su rechazo tras conocerse que el premio Princesa de Asturias de Cooperación 2020 ha sido otorgado a la mencionada GAVI. "¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Gobierno pelele de Soros y Gates. ¡Vergüenza!", manifestó.