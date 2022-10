¿Qué efecto provoca en tu cuerpo tomar un kiwi todos los días? Los científicos dan la respuesta

Los nutricionistas coinciden en que la fruta y la verdura deben ser imprescindibles en la dieta de cualquier persona. Se trata de dos grupos de alimentos que debemos consumir a diario. Tomando fruta cada día, por ejemplo, ganas una gran cantidad de vitaminas y minerales. También son una gran fuente de antioxidantes y contienen mucha fibra. Además, ayudan a evitar la retención de líquidos, favorecen la salud cardiovascular y nos mantienen en el peso ideal.

Las verduras, a su vez, son los alimentos que más agua proporcionan al cuerpo, ayudan a los pequeños de la casa en el crecimiento y desarrollo de su organismo y también poseen mucha fibra. Sin embargo, no todas las variedades tienen las mismas propiedades, ni todas deben consumirse con la misma frecuencia. En este caso, vamos a analizar qué impacto tiene en el organismo, tomar un kiwi todos los días.



Qué efecto tiene en tu cuerpo comer kiwi todos los días

Se trata de un alimento con un alto contenido en vitamina C. Tanto es así que puede duplicar el aporte que tienen cítricos como la naranja o la mandarina, que suelen ser una fuente básica de esta vitamina en nuestra dieta. Pero, ¿por qué es especial el kiwi? La vitamina C es necesario obtenerla a través de la dieta, ya que nuestro cuerpo no puede sintetizarla y con tan solo un kiwi al día ya podemos lograr toda la necesaria en nuestra dieta.

La Organización Mundial de la Salud recomienda unos 80 gramas de esta vitamina cada día y el kiwi puede tener entre 60 y 90 por cada 100 gramos, mientras que tan solo una pieza de esta fruta puede pesar hasta 150 gramos. Es decir, con un kiwi, ya logramos nuestro aporte diario de vitamina C.





Junto a esto, se trata de una fruta con muchos otros beneficios y propiedades. Es rico en fibra, lo que supone que ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Además, puede ayudarnos a control el nivel de azúcar en sangre, así como a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Su contenido en ácido fólico también es importante, ya que ayuda a dormir mejor. En una dieta de adelgazamiento tiene una función muy importante, debido a su bajo aporte calórico. La vitamina K es otra de las grandes cualidades del kiwi, ya que refuerza los huesos y es la encargada de la coagulación de la sangre.

Por último, aunque no menos importante, estamos ante una fruta que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, lo que significa que puede resultar muy útil a la hora de prevenir resfriados en los meses previos al invierno. Tomando un kiwi al día, ayudamos a estimular nuestras defensas produciendo glóbulos rojos y blancos.