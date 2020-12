¿Se pueden desinfectar las mascarillas FFP2 en el horno?

La correcta desinfección de las mascarillas es fundamental para evitar la propagación del virus y estar debidamente protegidos. Sobre esta cuestión, se pronunció la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Un docente indicó que "las mascarillas FFP2 se pueden utilizar durante cinco días si diariamente las desinfectas en el horno a una temperatura de 70 grados durante treinta minutos". Este tipo de mascarillas los alergólogos las recomiendan para asmáticos cuando estén en interiores o situaciones de riesgo.

En España, se estima que aproximadamente el 20 por ciento de la población sufre algún tipo de alergia, si bien a raíz de la pandemia del Covid-19 han surgido muchos interrogantes en relación con el impacto de la infección por coronavirus en personas que sufren esta patología y asma.

Sea como fuere, la recomendación que lanzaba Educación en Murcia sobre meter tu mascarilla al horno se sustentaba en una premisa. Es decir, se indicaba que dicha técnica, que mantendría la eficacia de filtración, había sido recomendada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en su publicación 'Prevención de riesgos laborales VS COVID 19. Compendio no exhaustivo de fuentes de información', del Ministerio de Trabajo.

Esta recomendación ha generado mucha polémica. Una alternativa, dicen, pues desde Educación en la Región de Murcia no tienen previsto destinar más mascarillas a los centros. El motivo es el siguiente: "trabajan en el envío de fondos adicionales para que adquiera más mascarillas y equipos de protección que se hará efectivo en los próximos días". De ahí que hayan hecho pública esta alternativa. Pero ¿realmente funciona?

¿Podemos desinfectar las mascarillas FFP2 en el horno?

Los expertos indican que este método no es muy recomendable, pues a alta temperatura las mascarillas FFP2 pueden deformarse y no ajustarse bien al colocarlas en el rostro. Por tanto, no deberías meter tu mascarilla al horno, ya que no pueden reutilizarse ni desinfectarse. Así lo explicaba una divulgadora científica para Antena 3: "Ni con alcohol, ni con detergente, ni al sol, ni en el horno", indicaban.

Para saber identificar las mascarillas que son reutilizables, en su envoltorio debe aparecer el código de homologación UNE0065 y también "el número máximo de lavados que soporta este tipo de mascarillas y a qué temperatura la tenemos que lavar".

Hace unos meses, se aconsejaba también desinfectar las mascarillas en un pequeño electrodoméstico. Por aquel entonces, decían que el microondas podía ser una buena opción. Un método que los expertos no ven "recomendable" ya que el microondas por su forma de actuar con microvibraciones, puede alterar las microfibras y hacer que la mascarilla quede inutilizada.

Por tanto, opta por desechar estas mascarillas que tienen una vida útil determinada y no te arriesgues a desinfectarlas de cualquier modo.