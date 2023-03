¿Se puede contagiar? Qué es y cómo nos puede afectar el botulismo que tiene en vilo a Europa

De los 12 casos de botulismo iatrogénico localizados en Alemania, los dos situados, uno en Austria y otro en Suiza y los 53 en Turquía -de los que se tiene información-, 60 están relacionados con un hospital privado de Estambul y otros tres con un centro de la localidad de Esmirna (también conocida como Izmir).

De momento, son 67 las personas afectadas con la bacteria Clostridium botulinum, es decir, infectados por botulismo, que según elCentro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC)estánrelacionados con viajes a Turquía para someterse a operaciones de adelgazamiento.

Como el ECDC teme que haya muchas personas más afectadas, pide a quienes hayan viajado a cualquiera de esas dos ciudades u otra parte de Turquía para someterse a ese tipo de tratamientos, entre el 22 de febrero y el 1 de marzo, que busquen asistencia médica, especialmente si detectan síntomas como debilidad, dificultad para respirar y/o tragar. De hecho, de los casos conocidoshay varios afectados que han tenido que ser ingresados en UCI y recibir tratamiento con la antitoxina contra el botulismo.

Además de insistir en los cuidados sanitarios, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades advierte que no se acuda a tratamientos de operaciones de adelgazamiento en Turquía porque existe un "riesgo significativo de desarrollar botulismo. En este momento no está claro si este evento se debe a un asunto terapéutico o de procedimiento en los hospitales afectados o si hay un problema con la sustancia administrada". Sustancia que no está aprobada para las intervenciones contra la obesidad mediante una inyección intragástrica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya alertó, en agosto de 2022, de la existencia de lotes falsificados de esas toxinas detectados en Jordania, Turquía, Kuwait, Reino Unido y Polonia. "No se sabe sin embargo si estos lotes han sido usados para tratamiento en los casos registrados hasta ahora", según ha explicado el ECDC tras conocer los casos detectados en los últimos días.





Principales síntomas de botulismo: debilidad, dificultad para hablar, tragar o respirar

Los organismos internacionales que se dedican a cuidar de la salud, como la OMS o el ECDC subrayan que "el botulismo es una enfermedad neuroparalítica grave causada por las BoNT producidas principalmente por la bacteria Clostridium botulinum.

La BoNT o toxina botulínica es una de las sustancias más mortales que se conocen. La enfermedad ocurre naturalmente en cuatro formas diferentes:

botulismo transmitido por los alimentos , causado por comer alimentos que contienen BoNT

, causado por comer alimentos que contienen BoNT botulismo intestinal, cuando las esporas botulínicas germinan en el intestino de personas adultas

cuando las esporas botulínicas germinan en el intestino de personas adultas botulismo del lactante , dentro del intestino de bebés menores de un año de edad

, dentro del intestino de bebés menores de un año de edad botulismo de heridas, cuando una herida se infecta con esporas botulínicas

Y existen otras dos formas que no ocurren naturalmente: el botulismo por inhalación -liberación de toxinas en aerosoles-, y el botulismo iatrogénico, que aparece al administrarse la toxina botulínica por razones terapéuticas o cosméticas. Esto es lo que les ha ocurrido a estas personas que se han realizado tratamientos para conseguir perder peso y a los que se les ha administrado una dosis excesiva de neurotoxina botulínica (BoNT), a través de inyecciones intragástricas.

Se conocen 7 tipos de toxina botulínica, siendo los tipos A, B, E y F los que generan efectos graves sobre el sistema nervioso humano.



Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE le explicaba a Ángel Expósito en La Linterna como la toxina botulínica es "utilizada de manera purificada y en dosis muy chiquititas para producir la parálisis de los músculos en la cirugía estética o la cosmética” y detallaba que si se utiliza con dosis excesivas o sin el grado de pureza necesario “puede producir enfermedades muy graves: parálisis muscular, neuronal o la muerte de los pacientes”.



Esas intervenciones, que se están haciendo en distintas partes del mundo, entre ellas en Turquía (en Europa no se llevan a cabo), y que la comunidad científica no avala porque no son una práctica lógica, persiguen efectos similares a los que se consiguen con la cirugía estética, "paralizar los músculos del estómago para que la motilidad del estómago sea menor, el alimento esté más tiempo en el estómago y nos dé sensación de estar saciados. Que comamos menos y adelgacemos”, detalla Jorge Alcalde.

Audio





Debilidad y dificultad para hablar, tragar o respirar son los principales síntomas que presenta el botulismo como destaca, en declaraciones a Europa Press, el doctor en biotecnología y director del Máster Oficial en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Internacional de Valencia, Vicente Andreu Fernández, a los que se unenotros más graves, como dolor de cabeza, visión borrosa, parálisis facial, párpado caído, pérdida de reflejos y sequedad de boca, si se trata debotulismo iatrogénico que "en los casos más graves conlleva dificultad para respirar e incluso la muerte", advierte.

También aparecen náuseas, visión borrosa, vómitos o diarreas cuando hay botulismo por alimentos y en el caso del intestinal se añaden estreñimiento y pérdida de apetito.

Antitoxina botulínica, vital en las primeras 48 horas

Los síntomas relacionados con las inyecciones de toxina botulínica por motivos estéticos mejoran a medida que el cuerpo absorbe lo que podríamos llamar el veneno. "No obstante, el tratamiento habitual dentro de las primeras 48 horas es la administración intravenosa de antitoxina botulínica, que evita o reduce el daño del sistema nervioso y el acceso a unidades de cuidados intensivos si se observa insuficiencia respiratoria", explica el doctor Fernández.

Ahora bien, "la antitoxina, aunque es capaz de inactivar la toxina botulínica y de evitar que produzca más daño al organismo, no repara el daño que ya haya sido causado por la toxina botulínica" subraya, también en declaraciones a Europa Press, el doctor Salvador Mut, director del Máster Universitario en Bioética de la Universidad Internacional de Valencia.

Para la variante de botulismo del lactante, se administra la inmunoglobulina botulínica. "En el caso del botulismo por alimentos, en especial, en alimentos que van a ser conservados, la principal recomendación es hervir los alimentos durante 10 minutos para eliminar la toxina botulínica", aconseja el doctor Andreu Fernández que deja claro que, ante un caso de botulismo alimentario, el tratamiento puede ser el vaciado del aparato digestivo al provocar el vómito. Si se trata de botulismo por herida, puede ser necesario retirar el tejido infectado en una cirugía.









Debate en Turquía, donde se prevé un aumento de enfermos

Sesenta y siete son los casos confirmados o conocidos "oficialmente" hasta la fecha, aunque la prensa turca como el diario Hürriyet supera la cifra con creces: "La intoxicación de 250 personas que querían adelgazar en Estambul y Esmirna con bótox en el estómago ha abierto un debate".





Estas cifras oficiosas o aún no confirmadas por las autoridades sanitarias han hecho sonar las alarmas en Europa y ha desatado un debate en la opinión pública turca sobre los riesgos de ese tipo de intervención, que forma parte de la oferta del turismo sanitario del país.

El Hürriyet, que ha confirmado que ese método con bótox se usa en hospitales públicos y privados de Turquía, destaca que la polémica sobre las terapias de adelgazamiento con inyecciones de toxina botulínica en el estómago para ralentizar la digestión comenzó después de que se anunciara la apertura de una investigación para esclarecer las razones de un aumento inusual de pacientes que enfermaron tras el tratamiento.

Las autoridades investigan a dos clínicas de cirugía estética que habrían utilizado inyecciones de toxina botulínica en el estómago para ralentizar la digestión en tratamientos contra la obesidad y se ha suspendido la actividad de las unidades afectadas en el hospital Bati Anadolu Central de Esmirna y en el Gisbir, distrito estambulí de Tuzla, incautándose de las sustancias empleadas, según el ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca.





Algunas clínicas legales intentan proveerse de bótox en el mercado negro para poder hacer más operaciones que las permitidas por el Gobierno, que impone un número límite. Pero usar lotes de esta toxina que no hayan estado escrupulosamente sometidos a la cadena de frío puede traer graves y hasta letales complicaciones como hemos visto.

Europa y Estados Unidos no permite estas prácticas, la Agencia Estadounidense de Medicamentos (FDA) advierte de riesgo de ictus, parada respiratoria y crisis cardíaca; por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) no permie el botox estomacal debido a la incertidumbre de la dosis y las áreas a aplicar en el estómago y los problemas cardíacos que pueden presentarse.