El propietario de un bar recibe una carta y no da crédito a lo que hay en el interior: "Se nos olvidó"

Hay un concepto que se ha instaurado en la cultura popular y en nuestra forma de hablar que es el "simpa", o, lo que en realidad es, irte de un lugar en el que has consumido un servicio sin pagar. Muchas veces, hay gente que lo hace sin darse cuenta, en el que te vas sin querer de un bar y terminas sin pagar, o cuando se te ha olvidado simplemente hacerlo.

Sin embargo, hay gente que sí practica esto a conciencia, con el fin de que las cosas le salgan gratis. Y esto es lo que ha ocurrido recientemente en este bar. Desconocemos la ubicación del mismo y tampoco sabemos cuántas personas están implicadas en esto. Lo que sí está claro es que el propietario del local, y posiblemente sin esperarlo en absoluto, recibió un sobre desconocido. No podía dar crédito, por lo tanto, de lo que había en su interior después de abrirlo.

El contenido del sobre desconocido, una sorpresa para el dueño: "Se nos olvidó"

La cuenta de X @soycamarero ha compartido una fotografía, posiblemente que envió el propietario, con lo que contenía este sobre. En primer lugar, hay un billete de diez euros. Seguidamente, una nota escrita a mano, datada el pasado 26 de enero del año 2024.

El mensaje, toda una sorpresa.

"¡Hola! Desayunamos muy bien el 13 de enero y se nos olvidó pagar", escribe quien envió esta nota al dueño del bar. A continuación, agrega: "Le enviamos 10 euros para pagar. Nos disculpamos por no haber enviado esto antes. Muchas gracias".





Algunas respuestas no tardaron en llegar. "Molar mola, pero no lo hagáis que no es legal enviar dinero así y aunque el cartero malo sea el 0,01% de los empleados, mejor no tentar a la suerte", advierte un seguidor de la cuenta.

"¿Seguro que son españoles?", se pregunta otro usuario. "¿Desayunas y te vas sin pagar? ¿Eso es normal? Me faltan datos, no se entiende", contesta otro usuario.

Pese a todo, hay quienes considera que aún "hay gente con remordimientos".





La "cutre" maniobra para evitar pagar en un taxi de cuatro jóvenes que se ha hecho viral

Aunque no lo creamos, esta estrategia del "simpa" es más común de lo que imaginamos y se trata de algo a lo que, lamentablemente, en el sector servicios están acostumbrados.

En esta ocasión, y gracias a TikTok, conocimos lo que hicieron cuatro jóvenes en un taxi, quienes al llegar al trayecto, hicieron lo posible para no pagar la carrera. Lo contó el conductor que les llevaba en el vehículo a través de su perfil en esta red social.

Resulta que los cuatro se subieron a altas horas de la madrugada, y cuando llegó el momento de pagar 13 euros, empezaron a reclamar. Dijeron que solo costaba cinco euros, y el conductor les reprochó que tenían saldo pendiente. Fue entonces cuando empezaron a poner en práctica la maniobra para irse sin pagar.





Se bajaron del coche y le dijeron que le pagarían fuera, pero a través de la ventanilla. "Están los cuatro al lado de mi puerta en la ventanilla, yo les escucho y dicen 'venga, corremos en tres, dos, uno' y salen corriendo. ¿Qué haces? Es que no se puede ser más cutre haciendo un 'simpa', pero ten cuidado, que te puedes encontrar a alguien que no tenga la misma paciencia" decía este conductor.

Y es que, según lo que vio, podía haber reaccionada mucho peor y reclamarles el dinero que no habían pagado. Al final, todo ha quedado en una anécdota que seguirán contando.