Una camarera se hace viral por cómo le intentaron hacer un 'simpa' y por su reacción: "Temblando de nervios"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Esto es lo que le ha pasado a una camarera que, tal y como ha publicado en su cuenta de Twitter, sufrió un 'simpa'. Como consecuencia, al tener su contacto por la reserva que hizo online, pudo hablar con el cliente por WhatsApp y ha publicado la conversación con la persona que se fue del restaurante sin pagar.

El comensal había aportado al bar todos sus datos a la hora de hacer la reserva, al igual que confirmó su asistencia por teléfono. Es por esto por lo que los dueños lograron contactar con él y tuvo que volver para pagar la cuenta, aunque intentó librarse al mentir diciendo que no era su número y que se trataba de un "número falso".

"Unos chavales me han hecho un sinpa. Chavales con reserva y número de teléfono. Les he llamado, al no responder les he enviado un WhatsApp. Después de remolonear diciéndome que es un 'número equivocado' y unos 5 minutos de charla ha venido llorando a pagar. En fin la hipotenusa", comienza contando una tuitera, que ha resultado ser la camarera que tuvo que afrontar el 'sin pa'.

"Primero arrancamos con 'te han dado un número falso'. Vamos a ver corasao, que te hemos llamado para que confirmaras la reserva, really quieres ir por ahí?", contaba ella, sin dar crédito. "Luis, tengo el registro de llamadas. Donde os hemos llamado y habéis confirmado la reserva. Así que si quieres hacer el favor, ven", le escribía la camarera. "Ya veo el problema, usaron mi móvil y correo para reservar", reaccionaba él sin dar su brazo a torcer.





"Luis se decide a venir, temblando como un cascabel"



"Juro que no volverá a pasar. Pero ahora mismo me encuentro en el trabajo en la otra punta de España. Pongan mi número en la lista negra si es necesario, pero yo no tengo nada que ver", seguía diciendo el cliente. "PERO EN QUE QUEDAMOS LUIS, NÚMERO EQUIVOCADO O TE ARREPIENTES", apunta la tuitera. "Yo ya preocupándome a ver como se lo podía explicar para que se diese cuenta de que la ha cagado", agrega.

"De no saber nada del asunto al ser el tío de Luis, vaya giro de los acontecimientos", cuenta. "Ella, amenazando con la policía y resulta que 'su padre es guardia civil'. Ya lo vengo a sentir Luis, tengo el restaurante lleno y salgo a las 5, ven pronto. Gracias", decía ella. "Luis se decide a venir, temblando como un cascabel y contándome una historia sobre que es de Alemania y se pensaba que con la reserva se cobraba automáticamente la cuenta. Luis, por favor, no agotes mi paciencia. PAGAME Y VETE", cuenta.

"Luis, de verdad, que no pasa nada, eres joven, es normal. Pero se un poco inteligente a la próxima. Le has dicho a mi compañera que se pasase luego a pagarte y te has ido, lo que es poco inteligente es decirme que eres el tío del chamaco y tengas de foto de perfil un Link con gafas de sol y como estado 'Compro capibara'", agrega la joven.

"Pero no pasa nada, verte la lágrima caer y el temblor de los nervios me ha hecho la tarde, espero que la próxima se conecten tus neuronas, si lees esto, un saludo", zanja la camarera del restaurante.