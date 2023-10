Indignación por la solución del dueño de un bar de Gijón después de que le hicieran un simpa: "No pueden"

Un usuario de la red social 'X', antiguamente conocida como Twitter, ha generado la indignación este lunes al contar la solución que se le había ocurrido a su jefe, el dueño del local que trabaja en Gijón, tras haberse dado cuenta de que 2 personas se habían hecho un simpa tras pedir un cachopo con patatas. El camarero lo contaba a través de la famosa cuenta 'Soy camarero', especializada en denunciar abuso y explotación laboral en el sector de la hostelería.

Tal ha sido el enfado de la mayoría de la red social que la propia cuenta relataba horas después que había recibido más de dos decenas de respuestas de otros trabajadores denunciando que habían sufrido la misma situación, tal y como reflejaba en diferentes pantallazos de conversaciones privadas.









La solución del dueño de un bar de Gijón tras un simpa



“Entiendo que debes recibir miles de mensajes a diario, pero bueno, por si aún te hace falta demostrar o desmontar que queda mucho miserable en la Hostelería, te cuento”, comenzaba en el mensaje el camarero. Según explicaba, todos los días sale poco antes o sobre las 11pm del trabajo, “ayer dejé una mesa en terraza con 2 personas cenando, al salir recién había puesto los postres, y todo "normal", casi media hora después de salir, me llamaron del trabajo para avisarme que no había nadie en terraza que se habían marchado y pues, en fin, la pareja que dejé en la fase de postres se fueron sin pagar”, apuntaba.

No pueden hacerte pagar un simpa. ¡Punto! pic.twitter.com/070q3utVUW — Soy Camarero (@soycamarero) October 1, 2023









“Pues ni modo, 1 solo camarero, para un local de 18 mesas dentro del bar, más de 10 metros de barra, la caja, la plancha, lavavajillas y terraza con 13 mesas, todo para 1 solo, es fácil que pueda haber una incidencia como esa”, aclaraba el trabajador en el mensaje en redes sociales. No obstante, la ocurrencia del dueño del establecimiento para paliar ese simpa ha encendido las redes. “Pues hoy al entrar en mi turno, a las 2 pm, la esposa del jefe me ha reclamado el pago de la comida servida y tuve que pagarlo. El jefe guardó silencio, no dijo nada, ni nada. Y pues, nada”, añadía.

Inmediatamente, la cuenta de 'Soy Camarero' se llenaba de mensajes de otros empleados de la hostelería que se habían enfrentado a una situación similar: “Donde yo trabajo arreglan los descuadres de caja y, si hay algún simpa, del bote”, escribía uno. “Yo trabajo en Tenerife en una muy buena zona con muchos guiris y, si alguno se pira, nos obligan a pagarlo del bote de todos los compañeros. Espero que esto termine algún día”, explicaba otro. Por su parte, la propia cuenta de 'Soy Camarero' criticaba: “No pueden hacerte pagar un simpa. ¡Punto!” Así, algunos usuarios apuntaban que se trata de un famoso local de la ciudad asturiana de Gijón.





El intento de simpa a una camarera



Hace poco menos de un año una camarera se hacía viral al contar en la misma red sociales el intento de simpa que había sufrido. Como consecuencia, al tener su contacto por la reserva que hizo online, pudo hablar con el cliente por WhatsApp y ha publicado la conversación con la persona que se fue del restaurante sin pagar.

De no saber nada del asunto al ser el tío de Luis, vaya giro de los acontecimientos pic.twitter.com/yZ0xXnfxdF — Estela ~Sinca~ Miralles (@EstelaMiralles) October 30, 2022









El comensal había aportado al bar todos sus datos a la hora de hacer la reserva, al igual que confirmó su asistencia por teléfono. Es por esto por lo que los dueños lograron contactar con él y tuvo que volver para pagar la cuenta, aunque intentó librarse al mentir diciendo que no era su número y que se trataba de un "número falso".