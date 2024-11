La prohibición de un restaurante con sus trabajadores que les ha dejado sin palabras: con multa de más de 100 euros

Sabemos, sin ningún tipo de duda, lo complicado que es muchas veces encontrar trabajo. El hecho de buscar, sin preámbulos, suele ser un trabajo en sí mismo. Y es que inviertes muchísimo tiempo en montar el currículum, moverlo por las diferentes empresas, y ni qué decir tiene cuando te toca hacer entrevistas.

Suelen ser procesos muy largos, porque te citan para una o para más entrevistas, y es todo un camino que puede llevarte meses. Con eso ya cuentas cuando empiezas a buscar trabajo, por lo que, a menudo, necesitando el dinero para poder subsistir, llegas a aceptar cualquier trabajo que te ofrezcan.

Suelen ser trabajos muy honrados que requieren muchas horas y termina siendo especialmente cansado. Es importante tener en cuenta que son trabajos que deben tener unas condiciones muy atadas y bien especificadas, porque a menudo vemos cómo se pueden vulnerar esas condiciones laborales.

Europa Press



Y a lo mejor, tú no sabes que van a vulnerar tus condiciones hasta que estás ahí trabajando. Si no, que se lo digan a los trabajadores de este restaurante. Y es que su dueño les ha hecho, de repente, una serie de prohibiciones de las que ellos no dan crédito.

No solo eso, sino que, de romper una de estas normas, serán multados, por lo menos, pagando cien euros. Son tres puntos muy importantes que pasamos a resumir.

Las prohibiciones de este restaurante

Lo cierto es que ninguno de estos trabajadores esperaban encontrarse con estos tres puntos llenos de prohibiciones por parte del dueño. Y todo tiene que ver con sus horarios de comida mientras están trabajando.

Unas prohibiciones que ha recopilado la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero, que tampoco daba crédito llegando a decir que era algo que abría debate.

Pues bien, entre las prohibiciones está la de, por un lado, pedir una serie de alimentos al cocinero que les hace las comidas en horario de trabajo. Entre esos alimentos, les prohíbe pedir solomillo, ternera, aguacate o “productos que estén en pocas cantidades”. Lo cierto es que no argumentan ninguna razón para ello.

Como segunda prohibición, les dicen que no pueden pedir comida para llevar, todo deben comerlo ahí. Y como tercer punto, y esta va dedicada enteramente al cocinero, está la de solo cocinar una ración por persona, sin excederse.

Y van más allá: habrá multa si no se cumplen estas condiciones. “La consecuencia de no cumplir con las normas, es la aplicación de una sanción de 100 euros para ambos trabajadores” sentenciaba la nota.

Poco después, había muchos usuarios comentando que esto era una aberración que, además, va en contra del convenio.

Dimite por lo que le obligan a firmar

Esta experiencia de la joven la ha contado la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero, que se dedica a recopilar este tipo de historias en su cuenta y a ayudar a sus compañeros de trabajo (aunque no los conozca personalmente).

Dice que ella le mandó esta historia, pero prefirió mantenerse en el anonimato, al igual que omitir el nombre del restaurante. Igualmente, se refería a él como "restaurante muy famoso de Barcelona".

Pues bien, entre las condiciones de trabajo, le daban alojamiento para poder trabajar allí. Sin embargo, nada era lo que parecía. "Se fue el primer día de trabajo al ver las condiciones de alojamiento y por alguna de sus condiciones" expresaba en esta cuenta.

Y es que lo que le hacían firmar no se ha visto en otro lado. Eran una serie de condiciones que muchas no tenían ni pies ni cabeza. "La camarera siempre debe sonreír, y ser amable, muy amable. Al cliente no le interesa si nos duele la muela o nuestra abuela está enferma" decía una de ellas.

En otras, se pedía que a "la camarera le guste lo que haga y lo haga con amor y cariño, porque sino todo sale de mala gana. Si son aprendices, con más razón deben ser más felices de aprender una profesión".