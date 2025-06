Paraísos fiscales para pagar este impuesto del coche: el mapa de los ayuntamientos en España que menos recaudan

Aunque tu coche no se mueva del garaje, si está matriculado en España, tienes que pagar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). No importa si no lo usas, si está averiado o si vives en una ciudad donde apenas puedes circular por las zonas de bajas emisiones. El impuesto, comúnmente conocido como el “numerito”, es uno de los ingresos fijos más relevantes para muchos ayuntamientos españoles.

Lo recordó Carlos Moreno ‘El Pulpo’ en Poniendo las Calles, con el experto en motor Alfonso García ‘Motorman’, quien explicó que este tributo “es una importante fuente de ingresos de cualquier ayuntamiento que se precie”. Según el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sobre fiscalidad municipal, en 2025 los conductores españoles pagarán 4.000 millones de euros por este concepto. “Repito: 4.000 millones”, subrayaba Alfonso. “Uses el coche o no lo uses, tienes que pagarlo: desde un ciclomotor hasta camiones”, aclaró ‘Motorman’.

Alamy Stock Photo Coches en el centro de Bilbao

Este impuesto no se basa en el uso real del vehículo, sino en sus características técnicas. En los turismos, por ejemplo, se aplica según la potencia fiscal, y en las motocicletas, según la cilindrada. Aunque existe una tarifa mínima regulada por el Estado, cada ayuntamiento tiene margen para subirla, lo que genera notables diferencias entre territorios.

Según AEA, hay ciudades donde se cobra más del doble de esa tarifa mínima, con subidas de más del 150 % entre capitales de provincia. En este sentido, destacan los casos de Ávila, Cuenca, Pamplona, Soria y Vitoria, mientras que otras ciudades como Castellón, Córdoba y Huesca han rebajado sus tarifas.

Dónde se paga más… y dónde menos

En el ranking de los municipios con el IVTM más elevado, destacan San Sebastián, Vitoria, Bilbao y Barcelona. Son las capitales donde tener un coche sale más caro, aunque no lo pongas en marcha ni una sola vez al año.

Alamy Stock Photo Un automóvil blanco circula por una carretera arbolada en la histórica ciudad de Zamora.

Por el contrario, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y Jerez de la Frontera son ejemplos de lo que algunos ya denominan “paraísos fiscales del motor”. En estas ciudades, el importe a pagar es sensiblemente más bajo, lo que no pasa desapercibido para quienes deben matricular grandes flotas de vehículos.

De hecho, una de las estrategias más habituales de las compañías de renting y alquiler es matricular sus vehículos en pequeños municipios con impuestos más bajos. Así lo contaba Alfonso García en COPE: “Desde el año 2000, pequeñas poblaciones como La Iruela o Patones, en Madrid, se han convertido en el destino favorito de compañías de alquiler y renting”. El motivo es sencillo: pagar menos impuestos.

Hoy en día, 10 pequeños pueblos españoles concentran el 40 % de las matriculaciones de coches de empresa en todo el país. Esta realidad plantea preguntas sobre la equidad del sistema y sobre el modelo de financiación municipal.

Este debate se suma al de la movilidad urbana, las restricciones medioambientales y la fiscalidad del vehículo privado. Lo que está claro es que tener coche en España cuesta dinero… aunque no lo uses. Y mientras las ciudades siguen endureciendo las normas para circular, los ayuntamientos siguen cobrando religiosamente cada año este impuesto.