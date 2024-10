Nacho, hostelero de Valencia, desvela por qué los empresarios no pueden subir el sueldo a los camareros

La realidad laboral en España es que, a pesar de los 2,6 millones de personas que están en el paro, aún hay muchas vacantes que siguen sin cubrirse: cerca de 150.000 trabajos, un 44% más respecto a 2019. Así, Expósito ha querido analizar este miércoles en La Linterna las dificultades de muchos sectores para poder buscar trabajadores calificados en nuestro país.

“Los problemas para dar con mano de obra cualificada o, directamente, con personas que quieran realizar determinados oficios son algunos de los factores que influyen ya en casi la mitad de las compañías del país”, explica el comunicador de COPE. Uno de los ejemplos son los hoteles, donde es difícil la contratación de personal cualificado a pesar de que las cifras de turismo este año no han ido nada mal.

Alamy Stock Photo Recepción de un hotel en Mallorca

Alejandro, que dirige un hotel en Benidorm, explica en La Linterna que “el puesto más demandado por el sector hotelero es el personal cualificado de recepción, para el que se requieren idiomas y conocimientos informáticos, y el de cocina”. No obstante, otro asunto es el mundo de la hostelería, donde muchos trabajadores se quejan de que los sueldos son demasiado bajos.

dueño de un bar de valencia

Si el sector no tuviese estas complicaciones para encontrar mano de obra adecuada, se calcula que durante este verano se podrían haber creado entre 30.000 y 50.000 empleos más. Nacho, dueño del restaurante Kaymus en Valencia, explica en La Linterna que, no obstante, señala que el problema es del sistema. “Yo tengo problemas estructurales, la gente no quiere trabajar en hostelería, se va a otros sectores y es porque los sueldos no te dan casi para vivir, y no se puede pagar más”, explica a Expósito.

Alamy Stock Photo Camarero

Así, señala que la razón por la que no puede subir los sueldos a los camareros. “Yo tengo un negocio, pero yo fui trabajador hace 20 años y lo que ganaba entonces no se gana ahora”, aclara. “Estamos pagando a un profesional que muchas veces no es cualificado, y si lo quieres cualificado no puedes pagarle, porque en España la gente no quiere pagar lo que se paga en los restaurantes de Europa”, comenta sobre los clientes.

Sobre la estacionalidad, subraya que, aunque el suyo es “pequeño” y “no estacional”, “pero hay gente que trabaja la estacionalidad y tienen que ofrecer también una vivienda en caso de, por ejemplo, sean pueblos pequeños”. “Además de que tienes que tener un sueldo digno y que le merezca la pena trasladarse”, comenta en La Linterna.

La formación de los camareros

Relata el dueño de Kaymus, restaurante valenciano, que él es “de los que ha ido a una escuela profesional un año” y aprendió, “pero cuando sales no dejas de ser una persona que acaba de salir de una escuela”, insiste. Por lo tanto, para el hostelero el problema es que las expectativas son que “la gente salga directamente de la escuela y a trabajar”.

“Antes, en mi época, había una cosa que eran las prácticas en un restaurantes que, si vas 15 días, no vale para nada. Yo fui a unas prácticas donde, sí, no me daban de alta, pero aprendía mucho”. Denuncia Nacho que, hoy en día, “el que crea que se va a formar sólo en la escuela y que va a salir siendo un camarero, un somelier o un jefe de cocina, se equivocan”. “Antes había facilidades para esa formación y ahora no lo hay”, replica el hostelero sobre la limitación de los salarios de prácticas en cocina y camareros.

EUROPA PRESS Camarero trabajando. Imagen de archivo

“Estamos en un país que uno de los mayores atractivos que tenemos es el turismo, tenemos sol y calidad de hostelería, pero hay que ponerle las cosas fácil a la gente”, concluye.