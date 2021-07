Por qué tu perro no para de ladrar y cómo hacer que pare

Existen varias razas de perro que son más propensas a ladrar de manera ininterrumpida, ya sea cuando estamos dentro de casa con ellos o cuando nos ausentamos por temas de trabajo. No obstante, muchos dueños tienden a cometen errores que hacen que, aunque no se trate de razas de canes ruidosos, sí que le producen un estado de estrés continuado al animal que hace que no dejen de ladrar y se produzcan situaciones incómodas, tanto para el responsable del perro como para otras personas de su entorno.

Es por eso que te traemos toda una serie de consejos para que sepas identificar el motivo por el que tu mascota no deja de hacer ruido, así como unos consejos para que podamos salir de casa cada día sin que el interior se convierta en un concierto de ladridos para todo el vecindario. En cualquier caso tenemos que tener en cuenta que, cuando estamos dando un paseo, puede ser que el perro tenga problemas para socializar con otras personas o animales, algo que puede provocarle mucho estrés. Así, como primer consejo debemos evitar zonas de paseo transitadas, al menos hasta que nuestro amigo tenga suficiente calma como para afrontar ese tipo de situaciones. Pero hay muchas más situaciones.









¿Por qué tu perro no puede parar de ladrar?



La razón más común por las que los animales de compañía no pueden parar de ladrar es porque le produce ansiedad que el dueño abandone la casa sin él. Y es que el perro no sabe si la persona que está abandonando el domicilio volverá en las próximas horas. De igual forma, también es común que los vecinos nos avisen de que nuestra mascota ha estado llamándonos durante las horas que no hemos estado en casa, durante un período de varias horas.

No obstante, hay otros momentos en los que el can puede estar llamando nuestra atención porque tiene una acumulación de estrés o, lo que es lo mismo, hay alguna necesidad, ya sea salir a la calle o comer, que no está satisfaciendo. De igual manera tenemos que tener cuidado con las reacciones que tenemos a este tipo de comportamientos, porque puede ser que mostrarle excesiva atención refuerce el comportamiento de estrés. Pero, ¿cómo podemos evitar todas estas situaciones?









¿Cómo hacer que nuestro perro deje de ladrar?



El primero de los problemas, el del abandono de la casa, debemos evitar en la medida que podamos que nuestro animal nos vea dejar el domicilio. Pero, si no lo podemos evitar, podemos utilizar un juguete o cualquier otra cosa que le distraiga y, una vez se haya calmado, le recompensamos el comportamiento con un premio. En ninguno de los casos debemos alterarnos cuando entre en un estado de estrés, porque sólo vamos a conseguir agravarlo.

También debemos intentar agotar la energía del animal con paseos recurrentes así como el conocido como “el sembrado”, un ejercicio de olfato para potenciar sus sentidos. En los paseos tampoco podemos ponernos nerviosos cuando empiece a mostrar un comportamiento antisocial con otros perros y comenzar a tirar de la correa con fuerza a modo de 'regañina'.