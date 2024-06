Por qué los hoteles no pierden dinero en el buffet libre: fíjate en este detalle del todo incluido

Es uno de los grandes atractivos de los hoteles que ofrecen este servicio. En concreto, te hablo del buffet libre que se encuentra dentro de la opción 'todo incluido' y que atrae a los huéspedes porque esto les permite disfrutar de comida y bebida sin limitación alguna. No obstante, tras esta práctica, hay un truco que utilizan los hoteles con el fin de maximizar sus ganancias y perder el menor dinero posible. Se llama el "tercer día".

Tal y como cuenta el diario 20 Minutos, este tipo de alojamientos no pierden dinero con este tipo de oferta. De hecho, expertos en marketing indican que lo de los buffets libres les permiten asegurarse unos ingresos estables.

El truco de los hoteles para no perder dinero en los 'todo incluido'

¿Y en qué consiste el truco al que hacíamos referencia anteriormente y que se llama 'tercer día'? Pues bien, se trata de un patrón de comportamiento que han analizado y observado en la mayoría de las personas que acuden a un hotel en régimen de todo incluido. Los huéspedes, en concreto, se deleitan con una gran cantidad de opciones durante los primeros días. Una tendencia que cambia al tercer día. Esa emoción inicial desaparece y optan por la moderación. Así, muchos eligen opciones más sanas y cambian las bebidas alcohólicas por agua o refrescos.





Este cambio de comportamiento es el que tienen en cuenta los hoteles para calcular sus ganancias. El director corporativo de los bares en una cadena hotelera, en declaraciones al diario anteriormente citado, explicaba que "influye mucho el cliente, pero es imposible que durante una semana estés poniéndote hasta las cejas de todo. En los primeros días, todos abusamos de la comida y la bebida, pero a partir del tercer día todo se modera. Cambiamos el whisky por el agua con gas...y nosotros calculamos la media".

Más allá de eso, también cabe destacar que los hoteles utilizan otro tipo de estrategia también, aparte del truco del "tercer día". En este caso, es sobre la disposición de los alimentos en el buffet, pues los productos más baratos los colocan siempre en la primera fila, pues los clientes tienden a elegir los que están más al alcance de su vista. Además, los hoteles emplean platos de menor tamaño para darle la sensación al huésped de que se está poniendo raciones más generosas.

