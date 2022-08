¿Por qué las gallinas ponen huevos de color azul o verde?

Los huevos de Pascua son muy habituales en los meses de marzo y abril cuando se anuncia dicha fiesta en los países anglosajones. La peculiaridad de estos huevos, por supuesto, son sus colorines llamativos. Eso sí, este colorido retoque no es natural, sino artificial. Supongo que ya te habrías dado cuenta o incluso has tenido la suerte de pintar uno para esta festividad. Pero, lo cierto es que las gallinas pueden poner huevos de diferentes colores: marrón, blanco, verde, azul, rosa… Los más comunes y los que encontramos en nuestros supermercados son los dos primeros, pero, de vez en cuando, nos sorprende ver algunos más azulados o más verde.

De esa sorpresa se produce una sensación de no comprar esos huevos pensando que, a lo mejor, están pasados, caducados o malos. Y, lo cierto es que la pigmentación de la cáscara no influye en absoluto. Ahora bien, ¿por qué cambian de color los huevos? Todo depende de la genética de la gallina que, dependiendo de laraza del ave o de sucruce, podría varias. Por lo general, los huevos siempre serán blancos, pero irán cambiando de color a medida que vaya cambiando su genética. De esta manera, los pigmentos de la cáscara se sintetizarán, tanto en su cantidad como en su variedad. Esos pigmentos son la protoporfirina y la biliverdina sintetizados por la ‘glándula de Shell’. La primera genera un color marrón rojizo y la segunda unos tonos azules y verdes.

Ahora, ¿los colores de los huevos influyen en el sabor? La respuesta es no. Los huevos de diferentes colores, por lo general, mantienen el mismo sabor. Lo único que cambia de sabor son los huevos de diferentes aves. Por ejemplo, los huevos de codorniz saben diferente a las de la gallina. Tampoco son más saludables un huevo de un color diferente. Es decir, los huevos marrones no son mejores para nuestra salud que los blancos, por ejemplo. La pigmentación de la cáscara no influye en el sabor.