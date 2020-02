¿Por qué crecen más rápido las uñas de las manos?

Probablemente te has dado cuenta de que las uñas de las manos te crecen mása rápido que las de los pies. O, al menos, lo has pensado alguna vez. ¡Y tienes toda la razón! Pero no te asustes, no tiene nada que ver con la higiene o un mal aseo. De hecho, las uñas de las manos crecen unos 2'5 milímetros al mes, lo que supone casi el doble que las de los pies.

Y no, no tiene nada que ver con que puedan tener más contacto diario con el agua, como se suele decir. Y es que existen estudios científicos que revelan que, además, las uñas de los dedos más útiles o que usamos con más frecuencia (los más largos) son las que crecen más rápido. Cuanto más corto es el dedo, más lento crece la uña, quizá porque sus vecinos de mayor longitud lo protegen de un exceso de actividad.

Además, dermatólogos y científicos siguen a vueltas para determinar cómo se mide o qué determina los niveles de crecimiento. Aunque, eso sí, hay quien ha esbozado la teoría de que las manos benefician una mejor circulación sanguínea, y así de oxígeno y de nutrientes que estimulan el crecimiento de sus uñas. ¿Y esto a qué se debe? Pues, en teoría, y decimos siempre en teoría porque no está demostrado, a que simplemente se justifica porque están más cerca del corazón que los pies. Y, por cierto, atento a esto. "La costumbre de mordernos las uñas para que no crezcan más puede estimularlo aún más", según Paul Kechijian, dermatólogo y antiguo jefe de la división ungular del Centro Médico de la Universidad de Nueva York.

En esta línea, chascar los dedos o tener manías como rascarse demasiado también estarían estimulando su riego sanguíneo y favoreciendo su crecimiento; algo que no ocurre en los pies al estar tapados por calcetines y zapatos. Esta es la explicación más extendida. Así que cuando vuelvas a escuchar eso de que este rápido crecimiento en las uñas de las manos puede deberse a que es porque están más en contacto con el agua diariamente, hay que pensar que esto, de momento, no tiene justificación científica.