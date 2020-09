La polémica foto de Karelys en 2016 que pondría de nuevo a prueba la relación de Eva González y Cayetano

Karelys Rodríguez ha destapado la caja de Pandora. La abogada, que ha contado que mantuvo una relación con Cayetano Rivera, se ha puesto en el disparadero después de conceder este sábado su primera entrevista en televisión. En "Viva la vida", Karelys aseguró que había estado enamorada del torero. "Si no, no hubiera estado tanto tiempo en algo que no me aportaba nada”, reconoció.

Y aunque para ella Cayetano forma parte de su pasado, no lo dijo del todo convencida. “Hay cosas que duelen, te hacen daño, pero no considero que lo esté haciendo por despecho, estoy pensando en mí”, quiso dejar claro. Un amor que empezó cuando ella tenía tan solo 21 años y que a día de hoy parece estar completamente roto desde que salieron a la luz en diciembre sus primeras fotografías juntos por Londres en una revista.

Para Karelys, enamorarse de Cayetano fue su principal error, aunque tampoco quiso poner etiquetas a su relación."Cayetano estaba soltero, yo era más joven, vives las cosas de forma distinta, no piensas en que mañana te vas a casar, vives el momento, te haces ilusiones más fácilmente. No hace falta que te prometan el cielo y las estrellas, no piensas las consecuencias”, aseguraba.

La última vez que hablaron fue el pasado mes de diciembre, cuando el torero le felicitó el año nuevo. Aunque también ha reconocido que Cayetano le llamó varias veces durante el confinamiento, aunque solo eran toques y no llamadas.

Karelys contó en el pasado que su relación con Cayetano fue antes de que él contrajera matrimonio con Eva González. Sin embargo, unas fotos que ella misma subió a sus redes sociales en el pasado demostrarían lo contrario. Tal como señala "Semana", la abogada publicó en 2016 una imagen en la casa que el torero tiene en Ronda. En esa imagen se ve a Karelys en primer plano y de fondo una figura dibujada en una chimenea de Antonio Ordóñez, abuelo de Cayetano, que preside el salón de la casa.

La misma publicación subraya que esta finca se alquila también como alojamiento rural, por lo que podría darse la casualidad de que Karelys estuviera allí por casualidad, aunque dada la relación que ambos mantenían es una tesis difícil de sostener. "Semana" también destaca en su nuevo número otra foto de Karelys en la plaza de toros de Albacete el 13 de mayo de 2018, día en el que precisamente Cayetano toreaba allí para rendir un homenaje al desaparecido matador manchego Dámaso González.

EVA Y CAYETANO, JUNTOS DESDE 2009

Eva González y Cayetano Rivera se casaron el 6 de noviembre de 2015 en Mairena de Alcor, tierra de la novia. Un año más tarde decidieron celebrar su aniversario de boba volviéndose a casar en Las Vegas. La pareja permanece unida desde 2009 y ni siquiera el huracán Karelys ha roto la relación. Queda por ver si las ganas de Karelys por tirar de la manta pueden acabar rompiendo una relación en mitad de la tormenta. De momento, tanto Eva como Cayetano callan a la espera de tiempos mejores.

