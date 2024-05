Quedar para tomar un café no es algo que se haga solo en nuestro país, pero sí está claro que se trata de una costumbre muy española. Cuando no quedamos a comer, a cenar o a "tomar el vermú", en España también nos gusta mucho quedar a tomar un café.Con compañeros de trabajo, con nuestros familiares, amigos o con nuestras parejas.

Al final, tomar un café es sinónimo de pasar un rato agradable. No lo es, sin embargo, cuando llega la hora de pagar las consumiciones y te das cuenta de que en el ticket no solo hay un error, sino que se existe un gasto que ni siquiera esperabas. Y aunque no lo creamos, parece que es algo más común de lo que imaginamos.

Ya no hablamos de si se trata de un despiste por parte del servicio o un error hecho de forma intencionada. Pues algo así le ha ocurrido a este cliente, quien compartió con la cuenta de X @soycamarero el ticket que recibieron cuando pidieron la cuenta en este bar.





Alucinan con lo que les ha puesto el camarero en la cuenta

En la cuenta, el bar en cuestión recoge dos cafés. Uno de ellos con leche (al parecer en una taza) y otro en un vaso. Además, añaden dos montaditos. La clave está en dos "varios" que constan sobre el papel. Uno con valor de 2 euros y el otro de 0,50 céntimos.

"Me envían este ticket y al preguntar por el "varios" de 0,50 céntimos le han dicho que es por la mesa (dentro del local)", escribe la cuenta de X. Me envían este ticket y al preguntar por el "varios" de 0,50 céntimos le han dicho que es por la mesa (dentro del local) pic.twitter.com/rz8n6mPz7Y — Soy Camarero (@soycamarero) April 30, 2024