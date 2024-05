Pide una hamburguesa doble en un bar y no da crédito a lo que le ponen: "Estuvieron finos"

Esta reseña hemos podido conocerla gracias a la cuenta de X @soycamarero, quien habitualmente publica estos contenidos para que sean los propios usuarios los que opinen.

"Hablemos de este lugar, cojan palomitas", comienza la reseña de este usuario. En primer lugar, explica que llegaron al local para ver un partido de un Real Madrid. "El primer problema es la mesa que tiene de patas unas columnas de garaje y el respaldo no es más cómodo que el de una taza del váter", comentó a continuación.

Este cliente siguió explicado que les pusieron "unos cacahuetes, con pasas y demás, pero había un troncho de pasas 5x2 (metros), surrealista". No obstante, lo que contó a continuación se le acabó volviendo en su contra en redes sociales. "Tardan una media hora para tomarnos nota para cenar y bueno, cuando vienen, algunos no sabíamos qué pedir, y nos dejan tiempo para pensarlo. ¿5 minutos) No, unos veinte (20) minutos", explicó.





Finalmente, apuntó: "Pedimos todos y nos dicen que no tienen pan para una hamburguesa, un viernes por la noche con fútbol (surrealista) y nos ofrecen con pan de sándwich, aceptamos. Por el inconveniente nos ofrecen hamburguesa doble, o sea, el doble de carne. Bueno, tras unos 45 minutos / 1 hora nos lo traen... Y la hamburguesa sin pan, que iba a ser doble hamburguesa, lo que lleva es doble de pan (foto), lágrimas".

De hecho, señaló que "al genio que se le ocurrió eso merece una placa en la pared". Finalmente, concluye que para cobrar "sí que fueron rápidos". Eso sí, "de las molestias de la hamburguesa doble de pan nos quitaron 7 euros, ahí estuvieron finos. En resumen, experiencia de cine".









Reacciones en redes que se vuelven en su contra

Y es que si bien la reseña pretendía servir como queja por lo que había ocurrido en este bar durante el partido del Real Madrid, las redes se acabaron volviendo en su contra y muchos se fijaron precisamente en el hecho de que tardaran más de media hora en tomarles nota y, aun así, hubiera quienes no sabían qué pedir. "Lo del doble pan tiene telita, pero que exponga el que tarden 30 minutos en tomarles nota como una queja, para luego decir que al momento de hacerlo no sabían que pedir, tiene más telita aún", comentó un usuario.

"También el que no sabía que pedir después de media hora de espera era un poco tonto", agregó otro. En esta línea hay todo tipo de mensajes: "Si tardan media hora en tomar nota para cenar y aún había gente que no sabía que pedir igual tienen un ligero problema" o "Tardan media hora en tomar nota, pero no es suficiente para decidirte, ok" son solo otros de los muchos mensajes similares que recibió esta reseña.