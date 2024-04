Pide un paquete por Internet y cuando llega a casa alucina con lo que hace el repartidor: "Súbanle el sueldo"

La verdad sea dicha: cada vez nos estamos acostumbrando más a eso de hacer nuestras compras online. Porque sí, te ofrecen muchas comodidades, como no tener que moverte de casa, o que todo te lo traigan pagando fácilmente. Eso sí, también tienen una contrapartida y es que, si lo pides por Internet para que te llegue a casa, es posible que tengas que quedarte obligatoriamente a esperar ese pedido.

Pero a veces nuestras circunstancias lo impiden, por lo que nos vemos obligados a escribir a los repartidores para que nos lo dejen en algún sitio, antes que movernos a cualquier oficina de correoso una sede de la empresa de mensajería. Pues bien, esto es lo que le ha ocurrido a Ricardo Tayar, vive en Zaragoza y hace unos días se hizo viral en la red social X después de publicar una fotografía en la que mostraba cómo le había dejado un repartidor el paquete que había pedido.





"Gracias por tus dotes de ocultación y camuflaje"

Este vecino de Zaragoza publicó una imagen, sobre la que escribió: "Gracias, repartidor de Zara, por tus dotes de ocultación y camuflaje". En la fotografía, y justo delante de su puerta, hay un paquete de Zara que, debido a la ausencia del propietario en el domicilio, está "escondido" bajo el felpudo.

La fotografía generó todo tipo de comentarios, todos ellos tirando claramente de sarcasmo e ironía, en los que los usuarios bromeaban con respecto a la idea del repartidor.

"Suerte que no lo has pisado, porque no se ve", escribió un usuario, a lo que el protagonista de la historia respondió: "Pues he descubierto que estaba ahí porque me he tropezado con él al entrar en casa", bromeó.

"En realidad lo ha hecho así para que el paquete no pase frío", comentó otro seguidor. Entre todos los comentarios, también hubo quien hablaron de la "discreción" del repartidor, pero mayormente ironizaron: "¿De qué paquete estáis hablando? Yo no veo nada en esa imagen", "Yo ocultando mis ganas de verte" o "Maestro en camuflaje en los marines americanos" son solo algunos de los muchos comentarios que recibió esta fotografía.





De hecho, la imagen se ha hecho tan viral que ha llegado hasta la propia empresa, que a través de un mensaje pidió al usuario enviar un correo electrónico con su número de pedido, nombre completo e incluso e-mail para revisar su caso.

Un joven de Santiago de Compostela alucina con lo que hace el repartidor con su pedido

No es el primer (ni tampoco el último) caso en el que sucede algo similar. Hace unos meses ganó especial repercusión en TikTok el vídeo de este joven de Santiago de Compostela.

El joven grababa el trayecto de las escaleras hasta la puerta de su casa. Al parecer, el repartidor fue y no había nadie. Para no volver de nuevo, el repartidor avisó al joven de que había dejado escondido el pedido debajo del felpudo para que nadie lo cogiera. Al llegar el joven, no podía creer lo que estaba viendo y no pudo evitar estallar en carcajadas, tanto de él como del resto de usuarios, que aplaudieron la decisión del repartidor.





"Pero no se lo han llevado. Podrás criticar sus métodos, pero no sus resultados", escribe un usuario al joven de Santiago. "No, no, resultados 100% efectivos", contestó el creador.

"¿Dónde está? No lo veo", "Suban la segunda parte cuando lo encuentren, por favor", "No sé de qué se ríe, lo escondió bien" o "La intención del repartidor es genial" son solo algunos de los mensajes que ha recibido este vídeo en TikTok.