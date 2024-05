Pide un café en un bar de Barcelona y no puede creer la reacción de la camarera: "El único lugar de España"

Viajar es uno de los grandes placeres de la vida. Visitar otros países nos permite descubrir nuevos lugares, conocer otras culturas y a otra gente. El idioma puede suponer una barrera en algunos casos, aunque no debería serlo si tu destino es un país en el que hablan la misma lengua que en el tuyo.

Esto es lo que pensó esta joven colombiana durante su viaje a España. 'sheisaale', como se llama en TikTok, ha compartido en sus redes sociales un vídeo contando la desagradable experiencia que ha tenido en un bar de Barcelona debido al idioma.

"Les voy a contar la experiencia más rara que he tenido acá y es que me hierve la sangre", comienza explicando en el vídeo publicado en TikTok, que ya acumula más de 220.000 visualizaciones.

Cuenta que está en Barcelona, donde se habla catalán. "Me vine al único lugar de toda España donde no hablan español, pero todo bien, cero grave, sin regionalismos. Sigue siendo España", añade.

La experiencia al pedir un café en un bar de Barcelona

La joven entró a un bar a pedir un café, pero no era capaz de entenderse con la camarera: "La cajera que era catalana me empezó a hablar en catalán y yo como es que lo entiendo, yo no hablo catalán".

Sin embargo, la camarera no cambió de idioma, sino que repitió lo mismo una y otra vez, sin que la joven pudiera entender qué decir. En ese momento, según explica sheisaale, "Me empezó a gritar en catalán y yo como que me grites no va a hacer que yo entienda, soy bruta, no sorda y no me dejaba de gritar".

En este punto, y al ver que era imposible conseguir el café, la joven decidió "retirarse lentamente". "Salí humillada y sin café, perfecto y maravilloso mi primer día", concluye el vídeo.





Dimite en su primer día como camarera

Precisamente una camarera de Barcelona se ha hecho viral en los últimos días, como ha compartido la cuenta de X (anteriormente Twitter) @SoyCamarero, que se dedica a recopilar historias y a ayudar a sus compañeros de trabajo (aunque no los conozca personalmente).

Explica que la protagonista le mandó esta historia, pero prefirió mantenerse en el anonimato, al igual que omitir el nombre del restaurante. Igualmente, se refería a él como "restaurante muy famoso de Barcelona".





Pues bien, entre las condiciones de trabajo, le daban alojamiento para poder trabajar allí. Sin embargo, nada era lo que parecía. "Se fue el primer día de trabajo al ver las condiciones de alojamiento y por alguna de sus condiciones" expresaba en esta cuenta.

Y es que lo que le hacían firmar no se ha visto en otro lado. Eran una serie de condiciones que muchas no tenían ni pies ni cabeza. "La camarera siempre debe sonreír, y ser amable, muy amable. Al cliente no le interesa si nos duele la muela o nuestra abuela está enferma" decía una de ellas.





En otras, se pedía que a "la camarera le guste lo que haga y lo haga con amor y cariño, porque sino todo sale de mala gana. Si son aprendices, con más razón deben ser más felices de aprender una profesión".

No solo eso, sino que "amenazaban" al personal al decirles que si se equivocaban con una orden, se les cobraría lo olvidado, y si rompían una vajilla, se les cobraría 5 euros.

Como puntilla, el alojamiento que les ofrecían era una cama en medio de la cocina, por lo que puedes imaginar que no era especialmente salubre.