Un español viaja a Nueva York y no puede creer lo que pasa cuando baja al bar del hotel: "Lo primero que hago"

Quién no ha soñado alguna vez con ir de viaje a Nueva York. La ciudad de los rascacielos, la que nunca duerme, aquella que todos queremos visitar al menos una vez en la vida. Jorge tuvo el placer de ir de viaje a la ciudad estadounidense junto a su mujer y ha contado en 'Herrera en COPE' la experiencia que vivió nada más llegar a su hotel, cuando bajo al bar del mismo a tomar algo. Escucha su anécdota en el siguiente audio.

"Me voy con mi mujer y vamos a un hotel conocido por multitud de películas", comienza explicando este oyente gallego. "Lo primero que hago al llegar a la habitación es bajar al bar", añade, y es que pensó que se tenía que tomar un Gin Tonic allí porque al ser un bar tan "conocido y filmado" era lo suyo.

"Yo venía de Galicia, donde por un Gin Tonic te ponen dos piedras de hielo, cinco dedos de ginebra y una tónica Schweppes", ha apuntado el fósforo, antes de seguir narrando la historia. Sin embargo, en Nueva York la experiencia fue realmente distinta: "Me ponen un vaso lleno de cubitos de hielo picado, la ginebra la medida es que es la mitad de la mitad de la mitad y la tónica que es la pistola de bebida".

Lo peor no fue la copa en cuestión, sino el precio que le cobraron por la misma, un total de 30 dólares más el 10% de propina que hay que pagar en Estados Unidos. "Lo que en Galicia te cuesta cinco euros", ha añadido Jorge, sin salir de su asombro y provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.





Cuentas inesperadas al pagar en un bar

Esta anécdota ha tenido lugar durante la sección donde los oyentes son los protagonistas. En esta ocasión, Alberto Herrera pregunta a los fósforos por cuentas inesperadas, o gastos que no te esperabas al ir a pagar en un restaurante, al comprar algo de ropa, entre otros.

La pregunta surgía porque el presentador había leído la curiosa anécdota que habían vivido tres jóvenes que habían ido a comer a un restaurante con Estrella Michelín para celebrar que habían conseguido trabajo. Durante la cena, miran la carta de vino y piden una botella que pone 22K. Se la beben y piden una segunda, sin esperar lo que ocurre cuando les llevan la cuenta. En ella había 44.000 euros por el vino, y es que la 'K' de la carta se refería a 1.000 euros.

Pide un bocadillo de tortilla de patatas y no da crédito a la cuenta

Además de los fósforos, este tipo de anécdotas a la hora de pagar la cuenta de un bar se hacen virales a menudo. Es el caso de un cliente que fue a un bar de Vigo a tomar un bocadillo de tortilla. Cuál fue su sorpresa cuando en la cuenta le cobraron el pan aparte. Además de los cuatro euros por el bocadillo, el ticket refleja un euro más por el pan.

El cliente en cuestión publicó una imagen de la cuenta y añadió: "Mirad bien este ticket, por educación pagué y me fui, pero ya sé dónde no volver". La protesta la publicó en un "Grupo de recomendación de lugares y negocios de Vigo. No se censurará ninguna publicación. Cada persona se hace responsable de sus comentarios", llamado el grupo de Facebook 'Furanchos y Furancheir@s'.

Este hecho desencadenó en multitud de comentarios a favor y en contra, ya que algunos justifican al camarero diciendo que "Seguramente fue un error", "existe el libre comercio", hasta "Es un atraco a mano armada". Muchos hosteleros cobran el pan sin avisar, pero este caso es diferente, ya se sobreentiende que el pan va incluido en el plato, pues como opinaron en el grupo: "Es como si pido una milanesa, y me cobran la milanesa y además el pan rallado".