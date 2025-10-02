Pedro Martínez, profesor de instituto: "Hoy es la huelga por Gaza y el 95% de los alumnos se van a quedar en casa jugando a la Play"

Con motivo de la reciente huelga estudiantil por Gaza, el profesor de instituto Pedro Martínez ha expresado su opinión en un vídeo que se ha popularizado en TikTok. El docente asegura que, aunque la causa pueda estar justificada, la realidad en las aulas es muy diferente: afirma que "el 95% de los alumnos que van a hacer huelga se van a quedar en su casa durmiendo o jugando a la Play".

Una 'moda' para quedarse en casa

Martínez sostiene que desde hace unos años se ha instalado la moda de convocar una huelga cada mes o mes y medio. Según su experiencia, muchos estudiantes ni siquiera conocen el motivo de la protesta. "A mí dame el papelito para firmar y quedarme mañana en casa", asegura que le han llegado a decir, evidenciando una falta de interés en la causa que se defiende.

El profesor relata cómo ha preguntado directamente a sus alumnos por el motivo de paros anteriores y la respuesta ha sido un desconocimiento generalizado. "¿Pero de qué es la huelga?", le preguntaba, a lo que le respondían: "Pero eso, yo qué sé de qué es". Esto refuerza su idea de que el principal objetivo para muchos es simplemente "quedarse en casa".

El planning académico, desbarajustado

Esta situación, según explica, le genera un gran hastío y altera por completo la organización de las clases. "Te desbarajusta todo el planning", lamenta el docente, que tenía una serie de exámenes preparados y ahora debe cambiarlos de fecha. La asistencia mínima, de "uno o dos por clase", convierte la jornada en un "vaya rollo".

A pesar de su frustración, Martínez subraya que respeta los derechos de los estudiantes. "Mañana pues no puedo avanzar materia, no puedo hacer exámenes y tal", aclara. No obstante, concluye con una reflexión sobre la efectividad de estas movilizaciones: "Si la huelga valiera para algo, los alumnos fueran a la manifestación", zanja, dejando en el aire la pregunta sobre el compromiso real del alumnado.