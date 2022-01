Le hicieron mal una PCR y ahora tendrá que vivir con las consecuencias de por vida: necesita 1.600 euros

Una mujer de Santa Cruz (Argentina) acudió en agosto de 2021 a una clínica privada a hacerse una PCR. Lo que no esperaba es lo que iba a sucederle después. A Claudia Serran se le infectó la nariz y llegó a perder el cartílago.

La joven es asistenta terapéutica, por lo que se hacía pruebas de manera habitual. Obtuvo un nuevo trabajo y decidió someterse a una nueva prueba para emprender su último proyecto laboral con todas las garantías. Tras salir del centro privado en el que se realizó la PCR, sintió las primeras molestias. Le picaba un poco la nariz. Claudia lo vio normal, aunque la molestia seguía. Es en ese instante cuando el médico comenzó a preocuparse: algo estaba ocurriendo.





Y el problema fue a más: "me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente", decía a un medio local. Así que, esta argentina decidió ir al hospital. La nariz se le empezó a poner roja. En esa visita al centro hospitalario, los médicos le hicieron las pruebas correspondientes y descubrieron que tenía aproximadamente "cuatro o cinco centímetros" de dilatación en la fosa nasal. La situación, en un corto espacio de tiempo, fue empeorando y finalmente perdió el cartílago.

"Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a la penicilina, ya no recibía más antibióticos porque me lastimaron muchísimo los brazos", detallaba. Al final, le cortaron el cartílago que separa las dos fosas nasales. La suerte no ha estado de su parte en este tiempo, pues Claudia contrajo la covid antes de que le realizaran la operación para reconstruirle el cartílago. Una operación que cuesta 1.600 euros y que le obliga a desplazarse a otra localidad para ser intervenida.

Ahora, lo que más le preocupa es su salud ya que el médico le dijo que la infección puede "subir al cerebro y morir". Por este asunto, Serran está muy asustada y, al mismo tiempo, está haciendo un llamamiento a través de redes sociales para recaudar dinero y poder entrar a quirófano.

¿Tengo que hacerme una prueba PCR si he dado positivo en un test de antígenos?

los expertos defienden que la efectividad de este tipo de pruebas es superior al 90%, pero han recordado que es necesario hacerlo correctamente. Desde la llegada de ómicron, se ha disparado la venta de test de autodiagnóstico en España. No obstante, la fiabilidad de los mismos ha dado mucho de que hablar. Por un lado,













En este caso, lo cierto es que sí se recomienda que se confirme con una prueba PCR, eso sí, dependerá del caso concreto y la probabilidad real de infección. En estos casos podríamos hablar de casos estrechos de un positivo por covid-19, si no tiene la pauta completa de vacunación o si no ha llegado a infectarse de covid-19 en los últimos tres meses. De no cumplir con ambos casos, un test de antígeno profesional será suficiente para confirmar el caso positivo en coronavirus. Para confirmarlo con una prueba PCR tendrían que darse situaciones específicas en lugares muy concretos, como centros sociosanitarios.