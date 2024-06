La nutricionista Boticaria García desvela el truco para evitar que te repita el gazpacho en verano: "No falla"

El gazpacho es uno de esos platos indispensables que cuando aprieta el calor no puede faltar en ninguna nevera . Es decir, perfecto para unos días como los que tenemos por delante con una importante subida de temperaturas. En su origen el gazpacho no llevaba verduras, tan solo pan remojado, aceite y vinagre , y en ocasiones ajo o almendras. Ahora no lo concebimos sin los tomates o el pimiento.

Lo que no ha cambiado es que se trata de un plato económico, sencillo, de preparar y muy nutritivo, con verdura crudas que lo hacen aún más saludable. Sin embargo, dentro de su sencillez, hay quienes deciden reducir su consumo al máximo por el malestar que les genera posteriormente. Y sí, hablamos de que, entre otras muchas cosas, puede llegar a repetirles después. Es bien sabido que se trata de una sensación realmente molesta, y por ello es necesario que sepas por qué ocurre esto y qué remedios puedes utilizar para evitarlo.

La nutricionista Boticaria García desvela el truco para evitar que te repita el gazpacho en verano

La doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación, ha abordado este asunto en uno de sus últimos vídeos. Como viene siendo ya normal en su perfil de Instagram, la nutricionista simula una conversación entre dos personas, en la que una le pregunta expresamente por qué nos repite el gazpacho. Y es que lo más probable es que en lo primero que hayas pensado ha sido en el ajo, uno de los ingredientes fundamentales del gazpacho.

Nada más lejos de la realidad. El alimento que hace que nos repita este nutritivo y rico plato típico español es el pepino. "Como otras cucurbitáceas, como por ejemplo el melón, tiene unos ácidos grasos en las membranas que al digerirlos se liberan y se descomponen en el estómago formando unos gases", explica la doctora en Farmacia. Posteriormente, esos gases se elevan "de vuelta" y arrastra todas esas "sustancias aromáticas a la boca". Es decir, que se repite.





Sin embargo, esto puede evitarse y Boticaria García da el truco indispensable para poder disfrutar de un buen plato de gazpacho este verano sin llegar a sentir esa molesta sensación. "Con el pepino hay distintos trucos con más o menos éxito, como cortar los extremos, cocinarlos, sumergir los pepinos en vinagre o en zumo de limón... ¿pero sabes que es lo que no falla nunca? El gazpacho suave sin pepino", concluye la nutricionista.





Carlos Herrera deja a todos de piedra con su ingrediente secreto para hacer gazpacho

Carlos Herrera es un amante de la cocina. El comunicador disfruta yendo a restaurantes de comida tradicional, como refleja a menudo en sus redes sociales, pero además, le gusta meterse en la cocina a preparar él mismo un menú con el que deleitar a amigos y familiares. Hace unos meses, en 'Herrera en COPE' explicó cómo le gusta preparar el gazpacho. Reproduce el siguiente audio para escucharlo:

Audio





En esta ocasión, Herrera se aleja de la receta tradicional y es que, como él mismo explicó, le gusta preparar gazpacho de cerezas con un ingrediente extra que le da un toque muy especial. "Si encuentras anguila ahumada, le echas un poco y el contraste es demoledor", aseguró entonces Carlos Herrera, dejando realmente sorprendidos a sus colaboradores.