Un niño salva a su hermana pequeña de un incendio en casa y vuelve para hacer algo increíble

El pequeño Noah Woods, de 5 años de edad, se ha convertido en todo un héroe a nivel internacional después de lo que hace tras salvar a su hermana de 2 añitos de un incendio en casa. Un logro que no ha quedado sin recompensa por parte del departamento de bomberos del Condado de Bartow, al norte del estado de Georgia, en Estados Unidos.

El pequeño Noah se despertó el pasado domingo en su habitación tras darse cuenta de que toda su casa estaba en llamas. En un momento tan crítico como ese, el niño tuvo la capacidad de percatarse de que había una ventana en su propia habitación por la que podían salir él y su hermana de 2 años. Ambos salieron por la ventana del cuarto hasta estar a salvo de las llamas.

Sin embargo, fue lo que hizo justo después lo que dejó a todos atónitos: el pequeño Noah volvió a la misma ventana y volvió a entrar a la casa, que continuaba víctima del fuego. ¿Para qué? Para recoger a su perro y sacarlo por la misma ventana para ponerlo a salvo.

Pero no fue la única heroicidad de Noah. Tras salvar a su hermana de 2 años y a su perro en apenas unos minutos, sacándolos por la ventana de su cuarto, acudió a la casa de al lado, donde vivía su tío Josh, y así avisarle de lo que estaba ocurriendo. A partir de ese momento, el resto de su familia, compuesto por otros 7 miembros, al margen del niño y su hermana.

Una hazaña que no ha pasado desapercibida para el Departamento de Bomberos del Condado de Bartow, que ha narrado la historia de Noah a través de una publicación de Facebook. “Hemos visto antes a niños que alertan a sus padres”, explicaba el Jefe de Incendios del departamento, Dwayne Jamison. “Pero que un niño de 5 años esté lo suficientemente despierto para hacer esto... Es bastante extraordinario”.

El abuelo del niño también se ha deshecho en elogios hacia la heroicidad que ha obrado su nieto: “por la gracia de Dios, todas las nueve personas y seres queridos de nuestra familia han sido capaces de salir de casa con vida”. David Woods no se quedaba ahí, y narraba: “Si no fuese por Noah, probablemente no estaríamos aquí hoy”.

Holding the hand of a 5yr old hero! Meet the boy who saved his family from a house fire... He got a small burn on his wrist. @wsbtv at 5pm pic.twitter.com/0kTr2lqW9v