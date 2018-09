Un multimillonario dará su fortuna a la mujer que le dé un heredero: pero debe cumplir un perfil determinado

La “ganadora” tiene que tener entre 30 y 40 años, se fértil, tener menos de 1,65 cm de altura, poseer licencia de armas, ser capaz de pilotar helicópteros y querer vivir en un castillo del siglo XIII.

Sir Benjamin Slade, multimillonario británico de 72 años, busca una compañera de viaje. El principal motivo es que quiere tener un heredero para no perder su inmensa fortuna el día que él fallezca. Este aristócrata de Reino Unido fue al programa 'Good Morning Britain' de la cadena ITV para lanzar su oferta. El multimillonario ofrece una remuneración anual de un millón de euros para para la candidata elegida.

'The Bucket residence, lady of the house speaking!'



Sir Benjamin Slade, who owns two castles in Somerset, is looking for a new 'lady of the house' - but you'll need to be able to fly a helicopter, pick curtains and run his business too... pic.twitter.com/OfopoGZgSN