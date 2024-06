Ya sabes que eso de encontrar trabajo es una tarea más que complicada y, como decimos siempre, se convierte en un trabajo en sí mismo. Sí, entrar en diferentes aplicaciones, apuntarte a distintas ofertas de trabajo y que, esas mismas, se acomoden a las condiciones que tú quieres y que tú necesitas. Por no hablar, por supuesto, de todos los procesos de entrevistas que pueden ser interminables.

No solo eso, sino que muchas veces, no encuentras el trabajo ideal que se ajusta a tu preparación y a las condiciones que vienes demandando. Por eso mismo, a veces las circunstancias te obligan a buscar fuera de tu ciudad e incluso de tu país. Son muchas las personas, y seguro que a alguna la conoces, que han dejado todo atrás para encontrar un trabajo.





Sea como sea, mudarse a un nuevo país no es tarea fácil, porque tienes que adaptarte con todas las de ley a una nueva cultura, idioma, forma de pensar y de hacer, entre otras cuestiones. No se suele dejar tu país y tu ciudad de origen si no es por un buen motivo, y muchas veces, en esto, manda el corazón.

Son miles de personas las que abandonan su casa para vivir una historia de amor en otro lugar. Historias de amor que a todos nos inspiran, y que son como la de Helena. Esta joven de 26 años, ha dejado la casa de sus padres, donde han vivido siempre en Menorca para mudarse a Estados Unidos.

Allí vive con su novio, que pronto se ha convertido en su prometido.

La pregunta que le hacen cuando anuncia que se casa

Dejar las preciosas Islas Baleares para irse hasta Texas ha tenido que ser un cambio difícil, precisamente porque es una distancia más que considerable. Sin embargo, Helena, que es como se llama esta joven, tenía un muy buen motivo para irse a Estados Unidos.

Y es que su novio está ahí trabajando y ella ha decidido irse a vivir con él. Pronto, se ha convertido en su prometida y juntos van a pasar por el altar. Eso sí, es una boda que se hará en España y, a continuación y después de la luna de miel, volverán a Estados Unidos para continuar con la vida que han construido ahí.

A través de sus redes sociales, Helena ha ido contando su experiencia en el país en sus redes sociales. Contaba, divertida que allí tienen muchos estereotipos acerca de España, y uno, lo ha comprobado cuando ha anunciado que se casaba.

"Es una señora de la edad de mi madre, le dije que la próxima vez que nos viéramos yo ya estaría casada. Encantadísima, que qué ilusión, se para, se pone serie y me dice, 'pero, ¿tú has conocido a u futuro marido, no?'", comenzaba contando.

"Mi cara fue un poema, a qué se estaba refiriendo. Claro, le dije que sí, que nos casábamos en España y en mi ciudad, pero luego nos volvemos. Me dijo "pensaba que en España había matrimonio concertado y no sabía si tus padres ya te habían elegido marido y no lo habías conocido"" seguía diciendo Helena.

"Le dije, para no hacerle sentir mal, que igual hace años, pero somos un país europeo y funciona bien, conoces a alguien y si te quieres casar, te casas" sentenciaba.

Y no, no es la pregunta más rara que le han hecho desde que está ahí.

El estereotipo sobre España

Lo extranjero suele ser exótico, y todavía más cuando no saben situar muy bien a España en el mapa. Por eso, Helena contaba su anécdota "favorita" desde que vive allí.





Y es que, cuando contaba que se había ido de España a Estados Unidos, le preguntaban si "había venido en coche".

"No sé cómo hice para mantener la compostura, para que no pareciese que me estaba riendo de ellos. Me chocó tantísimo la pregunta" contaba divertida.