Su hijo va a un restaurante de Málaga a buscar trabajo y lo que ocurre le deja aterrorizada: “No me dejes..."

La situación laboral en la hostelería es un asunto que genera mucha controversia por ciertas prácticas que suceden en ella. Tanto por las muchas horas que se pasa en un bar, como también por las poca remuneración que puede haber en algunos casos. Y esto es un problema que se sigue denunciando y tratando de regular, pero que sigue sin solucionarse del todo.

De hecho, parece como si cada vez hubiese más casos así. En este caso, se trata de un joven de Málaga que iba a un restaurante para hacer una prueba de trabajo, pero lo que se encuentra le deja espantado al comprobar cómo están estas condiciones. Y lo hace con un caso práctico muy, muy concreto.

La hostelería suele ser un trabajo duro y en malas condiciones



El abuso que sufre este joven y que deja asombrados a todos: "No me puedes dejar tirado"

Este caso lo ha dado a conocer la tuitera @TuBotijoTuitero, de la provincia de Málaga, y es en referencia a su hijo, que fue a hacer una prueba a un restaurante para entrar a trabajar. Pero se encuentra con algo que no es normal o, por lo menos, no debería de serlo, porque es posible que sí lo sea.

"Está buscando curro y le llamaron de un restaurante. Hizo entrevista, el jefe le dijo que le gustaba y que se podía ir a hacer una prueba de un par de horas. Él acepta", empieza explicando la tuitera. Algo que, en ese momento, parece ser algo normal, hasta que llega a hacer la prueba.

Una vez llega al local y el jefe le explica cómo funciona todo, llegan los problemas. "Le da ropa para cambiarse y le pide que empiece a servir las mesas. Mi hijo le dice que tiene una pregunta, pero el tipo le dice que se la responderá después de que sirva la primera mesa, y que la prueba será el turno entero, de cuatro horas", explica.

Muchos trabajadores acaban denunciando las malas prácticas en la hostelería

La pregunta era una muy digna, y es cuánto pagaba el jefe la prueba. Algo que descoloca al jefe del restaurante, y a partir de ahí es cuando empiezan los problemas. "Le dice que las pruebas no se pagan nunca, cuando mi hijo le dice que él no trabaja gratis", continúa. Una reacción lógica, porque es algo totalmente ilegal.

La alucinante reacción del jefe cuando le dice que no trabajará gratis: "No me puedes dejar tirado"

Pero lo ridículo no es solo eso, sino que encima cuando este joven dice que no trabajará gratis, el propietario entra en cólera. "Le empieza a decir de todo, y le dice, '¡No me puedes dejar tirado un servicio!'. Y luego dicen que no hay gente para trabajar en hosteleria", prosigue relatando la tuitera @TuBotijoTuitero.

"Lo que hay es gente que por fin está espabilando y no permite que le tomen el pelo los empresarios-rata", finaliza al respecto esta historia. Las reacciones de la gente en los comentarios son contundentes. "El servicio lo tendrán que sacar adelante los trabajadores con contrato que tenga la empresa, no la persona que está haciendo la prueba", dice uno. "A mí también me hicieron una prueba de trabajo y me dijeron después que no se pagan. Y descubrí que son ilegales", señala otra cuenta.

Este joven decidió no quedarse parado y no quiso trabajar gratis

Desde luego, lo que está claro es que estas prácticas son peligrosas y, sobre todo, hay que combatirlas, por ejemplo, exponiendo qué pasa dentro de la hostelería. Habrá mucha gente que se vea reflejada en este testimonio.